Moto G54 en Moto G84 officieel: kleurrijk en met vegan leather (preview)

Motorola heeft drie nieuwe toestellen aangekondigd. Hadden we het eerst al over de Motorola Edge 40 Neo, er zijn nog twee modellen gepresenteerd. Maak kennis met de nieuwe Moto G54 en de Moto G84. Twee stijlvolle smartphones in Pantone-kleuren en voorzien van alles wat je nodig hebt.

Moto G54 en Moto G84 aangekondigd

Vandaag zagen we al de nieuwe Motorola Edge 40 Neo. Nieuws is er ook over de G-serie van het merk. De Moto G-serie wordt uitgebreid met twee modellen in het middensegment. Motorola haalt het doek van de nieuwe Moto G54 en de Moto G84. Beide smartphones komen naar ons land en hebben een aantal interessante eigenschappen. Net als bij de Motorola Edge 30 Neo en ook de nieuwe Edge 40 Neo, kun je nu de smartphone kopen in verschillende Pantone-kleuren. Daarbij zijn de modellen er ook met een behuizing van vegan leather. We hebben in Rotterdam alvast kennis mogen maken met de nieuwe toestellen.

Moto G54

Om te beginnen de Moto G54. Deze smartphone is met een prijskaartje vanaf 179,99 euro fijn geprijsd. Voor dat geld krijg je een smartphone met 4GB RAM en 128GB opslagruimte. Voor 20 euro meer (199,99 euro) krijg je de versie met 8GB RAM en een opslagruimte van 256GB. In beide gevallen is het geheugen uit te breiden met een geheugenkaart. De smartphone biedt een 6,5 inch 120Hz Full-HD+ beeldscherm, een LCD-paneel.

De smartphone wordt aangedreven door een MediaTek 7020 chipset, inclusief de ondersteuning voor het 5G-netwerk. De foto’s maak je met de 50 megapixel hoofdlens. Aan de voorzijde is de Moto G54 uitgerust met een 16 megapixel selfielens. Er zijn stereo-speakers met 15W laden en voor de veiligheid is ook Moto Secure aanwezig. De 5000 mAh accu van het toestel kan met 15W snel opgeladen worden. De mintgroen gekleurde is net als de Indigo Blue kleur in Vegan Leather uitgevoerd.

De Motorola Moto G54 ligt prettig in de hand. Ondanks dat het toestel onder de 200 euro geprijsd is, ligt het prettig in de hand. Buiten vond ik de afleesbaarheid minder in vergelijking met de G84. Dat is te verklaren door de aanwezigheid van een LCD-scherm. Wil je niet teveel uitgeven aan een smartphone, dan kan de Moto G54 zeker een interessante keuze zijn.

Moto G84

De nieuwe Motorola Moto G84 kenmerkt zich door een fris, nieuw design waarbij de focus ligt op een premium uitstraling en prima specificaties voor een nette prijs. De telefoon wordt uitgebracht met een 6,5 inch Full-HD+ beeldscherm, dit is een OLED paneel met een verversingssnelheid van 120Hz. Aan boord is een Snapdragon 695 octa-core processor met ondersteuning voor het 5G netwerk.

We zien de Pantone kleuren nu ook terug in de G-serie. De Viva Magenta kleur is uitgevoerd in vegan leather en beschikbaar bij de Moto G84. Je kunt ook voor een lichtblauwe kleur gaan, of de zwarte. Die laatste heeft een kunststof behuizing. Daarbij heeft het toestel een 50 megapixel camera, bijgestaan door een 8 megapixel groothoeklens. Ook is er een dieptesensor aanwezig op het toestel.

De stereo-speakers zijn aanwezig, net als ondersteuning voor Ready For, Moto Secure en Family Space. Met die laatste functie kun je op je toestel profielen aanmaken voor je kinderen en aangeven welke apps gebruikt mogen worden en voor welke tijd. Motorola voorziet de Moto G84 van een 5000 mAh accu, samen met een 30W lader.

Onze eerste indruk van de Moto G84 is goed. Ook dit toestel ligt prettig in de hand, en ik vind de vegan leather behuizing erg van toegevoegde waarde. Het geeft net wat meer grip, een luxere uitstraling en voorkomt vingerafdrukken. Het scherm kan helder genoeg op zonnige dagen en voelt ook weer wat sneller aan dan de Moto G54. Dat is gezien het prijsverschil ook niet heel gek. De Moto G84 gaat met je mee naar huis voor een bedrag van 299,99 euro. Voor dat bedrag krijg je 12GB RAM met 256GB opslagruimte.

Updatebeleid

Over het updatebeleid is Motorola heel duidelijk bij de twee toestellen. Er komt één Android-update; en dit is de update naar Android 14. De smartphone krijgt ook drie jaar lang beveiligingsupdates. Dit updatebeleid geldt voor zowel de Moto G54 als de Moto G84. Verder worden bij beide modellen de opladers meegeleverd en is er extra aandacht aan recycling en milieu besteed bij de verpakking.

De smartphones kunnen vanaf deze week besteld worden. Je kunt terecht bij Bol.com, Coolblue, MediaMarkt, Mobiel en Belsimpel.

Moto G54 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend