Motorola Razr 40 Ultra review: flinke upgrade brengt verbetering

Een tijdje terug bracht Motorola twee vouwbare toestellen uit: de Motorola Razr 40 en de Motorola Razr 40 Ultra. De Ultra versie is een snellere versie van de Razr 40 en moet de concurrentie aangaan met de Galaxy Flip 5 van Samsung. In deze review lees je hoe de Razr 40 Ultra het ervan afbrengt.

Motorola Razr 40 Ultra review

De Razr 40 Ultra is samen met de ‘normale’ Razr 40 de opvolger van de Razr 2022 die we afgelopen december hebben gereviewd. Op papier is de Ultra de snelste van de twee, een high-end toestel kunnen we wel stellen. We hebben dit toestel de afgelopen tijd uitgebreid getest en onze bevindingen lees je hieronder.

Verkooppakket

Om te beginnen het verkooppakket. Zoals gebruikelijk wordt het toestel geleverd in een rechthoekige doos. In de doos vinden we niets bijzonders: het toestel, de 30 Watt snellader met kabel, de bekende boekjes en een simnaald. Prettig dat er een lader wordt meegeleverd, dit doet niet elk merk meer.

Design en interface

Wat als eerste opvalt is het secundaire scherm. Dit scherm is bijna net zo groot als de helft van de telefoon wanneer deze is dichtgeklapt. Wat je met dit secundaire scherm allemaal kunt, lees je verder in deze review terug.

Opengeklapt heeft de Razr 40 Ultra een OLED scherm van 6,9 inch met een resolutie van 2640 x 1080 pixels. Het scherm heeft een verversingsgraad van 144Hz. Aan de linkerkant van het scherm zit de aan- en uitknop geplaatst die tevens dienst doet als vingerafdrukscanner. Deze scanner is razendsnel, een lichte aanraking doet het toestel al ontgrendelen. Boven deze knop zitten de volumeknoppen geplaatst. De onderkant biedt plaats aan één van beide speakers en de USB-C poort. Aan de bovenkant vinden we de tweede speaker en de selfiecamera terug. De twee cameralenzen zitten verwerkt in het secundaire scherm.

Secundaire scherm

Een belangrijk aspect van een vouwbare smartphone is het secundaire scherm. Het secundaire scherm van de Razr 40 Ultra is het grootste scherm op een vouwbare smartphone tot nu toe, namelijk 3,6 inch. Ter vergelijking: de Razr 2022 heeft een 2,7 inch groot secundair scherm en de Galaxy Z Flip 5 een 3,4 inch scherm. Ook een leuke vergelijking: de HTC Desire had een scherm van 3,7 inch.

Dit scherm heeft vijf homescreens, elk scherm heeft zijn eigen functionaliteit. Op het eerste scherm staan een aantal shortcuts die naar één van de andere homescreens verwijst. Dit scherm is tot op zekere hoogte in te stellen. Ook vind je hier de tijd, het weer, notificaties en de accu terug. Door op de notificaties te klikken, opent het notificatiecentrum zoals je gewend bent, maar dan in het klein. Door op de accu te klikken, wordt het percentage van de accu getoond.

Op het tweede homescreen kun je een zestal shortcuts kwijt van je favoriete apps. Het derde, vierde en vijfde scherm zijn voor de shortcuts die je op het eerste scherm hebt ingericht. Je kiest dus zelf de apps die je vanaf het scherm aan de voorkant wilt openen.

Interface

Over de interface kunnen we kort zijn: zoals we gewend zijn, wordt het toestel geleverd met een vrij kale versie van Android 13 met enkele handige toevoegingen van Motorola zelf. Met deze toevoegingen heb je de mogelijkheid om gebaren in te stellen, zoals snel schakelen naar de camera te schakelen of de zaklamp op te starten.

Ook heb je de mogelijkheid om je toestel te personaliseren door een achtergrond in te stellen, kleuren van de interface aan te passen en de pictogrammen een andere vorm te geven.

Communicatie

Telefoneren met de Motorola Razr 40 Ultra gaat prima, zoals we al hadden verwacht. Gesprekken voeren en het verzenden van berichten gebeurt met de standaard applicaties van Google. Deze smartphone biedt tevens ondersteuning voor dual-SIM functionaliteit. Je hebt de mogelijkheid om één fysieke SIM-kaart en een eSIM te gebruiken. De gesprekskwaliteit is eveneens uitstekend, we hebben geen enkele hinderlijke geluidsonderbreking of vergelijkbaar kunnen waarnemen.

Multimedia

De Razr 40 Ultra is door het mooie scherm prima voor het kijken van films. De vouw in het midden van het scherm is hierin niet storend. Ook kan het scherm fel genoeg, zodat het scherm ook goed afleesbaar is op een zonnige dag. Het geluid van de stereo speakers is prima te noemen. Ook het volume is prima, de speakers kunnen lekker hard.

Camera

De Motorola Razr 40 Ultra is uitgerust met twee camera’s aan de achterzijde van het toestel en één aan de voorzijde. De camera’s op de achterzijde hebben een hoofdlens van 12 megapixel en een groothoeklens van 13 megapixel. De camera-app is lekker overzichtelijk en alle instellingen zijn gemakkelijk en snel in te stellen. Het openen van de camera-app kan worden gedaan door twee keer met je pols te bewegen of door dubbel te tikken op de aan/uit-knop.

Uiteraard is de beeldkwaliteit van de foto’s van groot belang. De hoofdcamera legt prima afbeeldingen vast. Onder verschillende omstandigheden vertonen de foto’s levendige kleuren en gedetailleerde elementen. De prestaties van de groothoeklens zijn iets bescheidener. Kleuren zijn iets minder mooi dan de hoofdcamera, maar nog steeds goed te noemen.

Met de hoofdcamera kun je tot acht keer inzoomen. Hoewel de kwaliteit enigszins afneemt, blijft de kwaliteit van de foto’s acceptabel. Zelfs opnamen genomen onder minder ideale lichtomstandigheden zijn goed. Er is natuurlijk enige mate van ruis merkbaar op dergelijke foto’s, maar de kleuren en details zijn ruimschoots voldoende. De foto’s die met het toestel zijn gemaakt, vind je terug in het online fotoalbum.

Videocamera

Video’s geschoten met de Razr 40 Ultra zien er net als de foto’s uitstekend uit. Hier hebben we weinig op aan te merken. We vinden het erg prettig dat je tijdens het filmen van lens kunt wisselen.

Prestaties en accu

De Razr 40 Ultra is niet uitgerust met de nieuwste en snelste processor, maar met het topmodel van Qualcomm van vorig jaar, namelijk de Snapdragon 8+ Gen 1. Of dit je dit merkt? Nee, de Snapdragon 8+ Gen 1 is een erg snelle processor. Je zult nauwelijks het verschil merken met het topmodel van dit jaar. Samen met de 8GB aan werkgeheugen maakt het dit toestel een erg snel toestel waarmee je ook gerust zware games kunt spelen.

Het toestel is uitgerust met maar liefst 256GB aan opslaggeheugen. Ook is er een variant te verkrijgen met 512GB. Het geheugen is niet uit te breiden met een SD-kaart.

Accu

Deze smartphone moet het doen met een accu van slechts 3800 mAh. Dit is niet al te groot inderdaad vergeleken met “normale” toestellen. Deze hebben vaak een accu van tussen de 4500- en 5000 mAh. Toch gaat het toestel een hele dag mee op één acculading. Door veel gebruik te maken van het secundaire scherm voor het checken van notificaties en het bedienen van muziek, gaat de accu langer mee dan wanneer je alleen het primaire gebruik zou gebruiken.

Updatebeleid

Een belangrijk onderdeel vinden we bij DroidApp, het updatebeleid. Motorola heeft aangegeven dat de Razr 40 Ultra drie OS-updates en vier jaar beveiligingsupdates zal ontvangen. Dat is een hele verbetering ten opzichte van de Razr 2022. Deze ontvangt slechts twee OS-updates en drie jaar lang beveiligingsupdates.

Beoordeling

Vouwbare telefoons worden volwassen, dat schreven we al in de Galaxy Z Flip 5 review, en dat geldt ook voor de Razr 40 Ultra. Het toestel is snel en bevat alle functies en opties die je van een toptoestel mag verwachten. Door de vormgeving is het niet mogelijk om een grote accu in het toestel te stoppen. Maar dankzij het gebruiksvriendelijke secundaire scherm gaat het toestel toch makkelijk een dag mee op een acculading. Ook de camera doet zijn werk naar behoren.

Deze smartphone heeft stevige concurrentie van de Samsung Galaxy Z Flip 5. Die laatstgenoemde ligt net wat prettiger in de hand en is ook nog eens goedkoper, samen met een beter updatebeleid. Daarentegen is de accuduur wel matig en heeft de camera aandachtspunten. Wil Motorola een serieuze gooi naar de troon willen doen, dan zou het de prijs moeten verlagen of het toestel zo moeten uitrusten dat een hogere prijs te rechtvaardigen is.

De Motorola Razr 40 Ultra is verkrijgbaar bij Coolblue, Mobiel, Belsimpel en MediaMarkt.

