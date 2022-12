Motorola Razr 2022 review: de nieuwste telg in de Razr familie

De Motorola Razr 2022 is alweer de derde vouwbare smartphone van Motorola. Het design is flink op de schop gegaan en het toestel heeft, in tegenstelling tot zijn voorgangers, high-end specificaties. Of de Motorola Razr 2022 ons heeft weten te overtuigen lees je in onze review.

Motorola Razr 2022 review

We kennen de merknaam Razr natuurlijk al veel langer. De eerste telefoon in de succesvolle Razr lijn werd in 2003 uitgebracht onder de naam Razr V3. Vele versies, modellen en jaren later zijn we dus aanbeland bij de Razr 2022. Of de Razr het succes kan voortzetten en of het toestel mee kan komen met de concurrentie hebben we uitgebreid voor je getest.

Verkooppakket

De Motorola Razr 2022 wordt in een vrij grote, luxe rechthoekige doos geleverd die, hoe kan het ook anders, openklapt. Wanneer je de deksel open hebt geklapt, zie je meteen de telefoon liggen. Onder de telefoon liggen de 30 Watt snellader, een USB-C kabel, wat boekjes. Een hoesje wordt ook meegeleverd.

Design en interface

Het design van de Motorola Razr 2022 is op de schop gegaan ten opzichte van zijn voorgangers, de eerste en tweede generatie Razr smartphones. Zijn voorgangers hadden een kin, waar de bovenkant van het toestel als het ware in viel. Dit is niet meer het geval bij de Motorola Razr 2022, hier sluiten de boven- en onderkant op elkaar aan wanneer het toestel is dichtgeklapt. Net als bij de Samsung Galaxy Z Flip 4 het geval is. De Motorola Razr 2022 is echter een stuk forser dan de Flip 4, lees daarvan de review hier.

Wanneer het toestel dicht is geklapt, vinden we aan de bovenkant het buitenste display terug. Dit display is een AMOLED scherm en is 2,7 inch groot. Hieronder zit de cameramodule met daarin twee lenzen. Wanneer we het toestel openklappen, zien we het 6,7 inch grote scherm met in het midden een uitsparing voor de selfie-camera. Ook dit scherm is van het type AMOLED en heeft een Full-HD+ resolutie.

De rechter zijkant biedt plek voor de aan- en uitknop en de volumeknoppen. Alle drie de knoppen zijn op de bovenste helft geplaatst, zodat ze ook goed te bedienen zijn wanneer het toestel dichtgeklapt is. Aan de onderkant vinden we de USB-C aansluiting terug met daarnaast één van de twee stereo speakers. De tweede zit aan de bovenkant van het scherm geplaatst. De speakers zijn van erg goede kwaliteit.

Interface

Zoals we inmiddels gewend zijn van Motorola, worden toestellen van de fabrikant geleverd met een vrij kale Android versie met een aantal extra handige functies van Motorola zelf, erg prettig in gebruik vinden we bij DroidApp. Zo is de Moto app weer toegevoegd waarmee je het toestel kunt personaliseren en gebaren kunt instellen. Onder instellingen vinden we de optie “Quick View-display” terug. Met deze optie kun je het kleine display naar eigen smaak inrichten, zoals de stijl van de klok en welke apps en functies er worden getoond op het kleine display, of externe display zoals Motorola dit scherm noemt.

Communicatie: bellen, internetten en netwerken

Het zal je niet verbazen dat bellen met de Motorola Razr 2022 prima gaat. Bellen en het versturen van berichten doe je met de standaard apps van Google. Het toestel ondersteunt ook dual SIM functionaliteit. Je kunt één fysieke SIM in het toestel kwijt en een eSIM. De kwaliteit van het geluid tijdens gesprekken is ook prima, we hebben geen storende geluiden of iets dergelijks kunnen ontdekken.

Net als andere high-end toestellen, gaat het internetten met de Razr 2022 ook uitstekend dankzij 5G en WiFi. Ook beschikt het toestel over Bluetooth, NFC en GPS.

Multimedia: muziek en film

Het scherm leent zich prima voor het kijken van films. De vouw in het midden van het scherm is nauwelijks zichtbaar en minder prominent aanwezig dan bij de Flip 4 van Samsung. Het scherm is op zonnige dagen prima af te lezen en kan ook voldoende gedimt worden in het donker. We merkten echter dat de automatische helderheid niet altijd goed werkte in het donker, de helderheid was vaak aan de hoge kant zonder dat daarvoor enige aanleiding was.

Het geluid van de speakers is erg goed. Het volume kan lekker hard, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Uiteraard kun je ook muziek luisteren via je headset, mits deze over Bluetooth beschikt. Een 3,5 millimeter aansluiting ontbreekt namelijk.

Camera: foto en video

Zoals we al even hebben aangegeven, beschikt de Motorola Razr 2022 over twee camera’s achterop het toestel en één aan de voorkant. De twee camera’s op de achterkant hebben een 50 megapixel hoofdlens en een 13 megapixel groothoeklens. De camera app is overzichtelijk en alle instellingen zijn makkelijk te vinden en snel in te stellen. Je kunt deze app openen door twee keer met je pols te draaien of dubbel te klikken op de aan- en uitknop. Erg handig.

Het belangrijkste is natuurlijk de kwaliteit van de foto’s. De hoofdcamera schiet mooie foto’s. Onder alle omstandigheden tonen de foto’s mooie kleuren en veel details. De groothoeklens presteert iets minder. Kleuren worden nogal eens wat overdreven weergegeven. Zo is de lucht blauwer dan in werkelijkheid en dus ook op de foto’s gemaakt met de hoofdlens. Heel erg storend is dit echter niet.

Met de hoofdcamera is het mogelijk om tot acht keer in te zoomen. Hoewel de kwaliteit erop achteruit gaat, zijn de foto’s nog best redelijk te noemen. Foto’s die genomen bij minder goede verlichting zijn ook prima. Uiteraard zien we wat ruis op deze foto’s, maar kleuren en details zijn dik voldoende. Alle foto’s die we met de Razr 2022 hebben gemaakt, vind je terug in het online fotoalbum.

Selfies en videocamera

De selfie-camera heeft een 32 megapixel lens. De kwaliteit van de foto’s gemaakt met de selfie-camera zijn net als zijn grote broer achterop het toestel prima.

Met de videocamera maak je filmpjes in 8K (30 frames per seconde), 4K (30 of 60 fps) of in Full-HD (30, 60 of 120 fps). Beelden geschoten met de videocamera zijn prima.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

De Razr 2022 beschikt over de nieuwe processor van Snapdragon, namelijk de Snapdragon 8+ Gen 1. Samen met de 8GB RAM maakt dit het toestel razendsnel, we hebben dan ook geen hapering of iets van die aard gezien. Aan opslaggeheugen geen gebrek, Motorola heeft het toestel uitgerust met 265GB geheugen.

De accu is wat kleiner dan we tegenwoordig gewend bij van smartphones, namelijk 3500 mAh. De reden hiervoor mag duidelijk zijn, door de scharnier in het midden van het toestel, is het niet mogelijk om een grotere accu te plaatsen. Hoewel de Razr 2022 zuinig omgaat met de accu, zal je bij intensief gebruik niet lading overhouden aan het eind van de dag. We haalden een scherm-aan-tijd van 3,5 uur. Wellicht zal je moeten bijladen wanneer je een lange dag maakt. Dit kan met de 30 Watt meegeleverde snellader.

Updatebeleid

De Razr 2022 draait nog op Android 12 en dat vinden we toch jammer. Android 13 is immers al een tijdje uit, maar komt dus later naar dit toestel. Motorola heeft ook een update naar Android 14 beloofd en 3 jaar lang beveiligingsupdates. Best minimaal voor een toestel van 1200 euro.

Beoordeling

We zijn over het algemeen erg positief over de Motorola Razr 2022. Het toestel is dan iets duurder dan zijn grote concurrent, de Flip 4 van Samsung, maar komt ook met meer opslaggeheugen. Het toestel had van ons uit de doos Android 13 mogen meekrijgen. Verder kent het toestel eigenlijk maar weinig minpunten en kan zich meten met de klaptelefoon van Samsung.

De Motorola Razr 2022 is verkrijgbaar bij Bol.com, Belsimpel en Coolblue.

Motorola Razr (2022) Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1199,00 euro