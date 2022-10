Motorola Razr 2022 aangekondigd: vouwbare smartphone naar Nederland

Motorola heeft een nieuwe vouwbare smartphone aangekondigd. We maken vandaag kennis met de Motorola Razr 2022. De nieuwe foldable werd eerder voor China gepresenteerd, nu is bekend dat het toestel naar Nederland komt.

Motorola Razr 2022

De nieuwe Motorola Razr 2022 werd eerder al aangekondigd voor de Chinese markt, vandaag wordt duidelijk dat Motorola het toestel ook uitbrengt in Nederland. De smartphone maakt definitief het debuut in Europa, en vandaag stelt de fabrikant het nieuwe toestel aan ons voor. We zien een verbeterd design met de prestaties van een vlaggenschip.

Schermen

Aan de buitenkant is er het Quick View-display, waarmee je direct inzicht hebt in de notificaties, datum, tijd en meer. Hiermee kun je ook bepaalde zaken oproepen, zoals het reageren op een binnengekomen WhatsApp-bericht, een oproep starten of de agenda bekijken. Ook het voeren van een videogesprek behoort tot de mogelijkheden. Je kunt voor het Quick View-display ook verschillende klokstijlen kiezen en aan de slag met de verschillende panelen.

Opengeklapt verschijnt het grote scherm, die volgens Motorola geen vervelende ‘gap’, ofwel een kloof heeft, dus geen vervelende vouwnaad. Het scherm is een 6,7 inch pOLED-paneel met een 144Hz verversingssnelheid, inclusief ondersteuning voor 10-bit en HDR10+. Met Flex View kun je het toestel half openslaan, handig voor bijvoorbeeld videogesprekken.

Het fotograferen kan met de dual-camera van het toestel. Motorola geeft de Motorola Razr 2022 een 50 megapixel hoofdlens met PDAF autofocus en optische beeldstabilisatie. We zien verder een 13 megapixel groothoeklens die ook een macro-functie biedt. Je kunt de telefoon half openklappen om hem zo stabiel te laten staan. Selfies maak je met de 32 megapixel selfie-camera.

Specificaties

De Motorola Razr 2022 wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 processor, welke we veel terugzien in high-end modellen. Voor de muziekliefhebber heeft Motorola stereo-speakers met Dolby Atmos geïnstalleerd. Om je werkomgeving uit te breiden, of juist je entertainmentervaring te verplaatsen, is er ondersteuning voor Ready For, waarmee je je smartphone kunt verbinden met je computer.

De smartphone komt op de markt met Android 12 en krijgt twee Android-updates. Voor een periode van drie jaar ben je als gebruiker zeker van beveiligingsupdates, zo meldt Motorola.

Het nieuwe toestel van Motorola bied je een 3500 mAh batterij, welke opgeladen kan worden met de 33W snellader. De Razr 2022 komt beschikbaar in de kleur Satin Black met een matte afwerking en komt op de markt voor een bedrag van 1199 euro. Hij wordt vanaf vandaag uitgeleverd, maar het kan even duren totdat deze daadwerkelijk beschikbaar is. Alle specificaties hebben we voor je verzameld op de spec-pagina, die je kunt bereiken via onderstaande button.