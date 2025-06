Motorola Razr 60 (Ultra) krijgt mei-update; Galaxy Watch 7 met update

Nieuwe updates staan klaar voor verschillende modellen. We zien een update voor de Motorola Razr 60 Ultra en de Galaxy Watch 7. Welke nieuwe functies de updates meebrengen, vertellen we je in het artikel.

Update voor Motorola

Motorola kwam onlangs met de nieuwe Razr 60 Ultra, een smartphone vol mogelijkheden in een clamshell-jasje. Zo is het toestel voorzien van high-end specificaties, terwijl je bij zogenaamde smartphones met een klepje, doorgaans toch wel concessies moet doen. Een nieuwe update is inmiddels beschikbaar voor het toestel, net als voor de Razr 60. Gebruikers zien voor het toestel de beveiligingsupdate van mei langskomen.

Galaxy Watch 7

Een nieuwe update staat ook klaar voor de Galaxy Watch 7. Dit horen we van DroidApp-lezer Ruud. De patch blijkt op maart staan, maar wel belooft het merk dat de gebruiksvriendelijkheid van apparaatfuncties is verbeterd. De vergelijkbare update is er ook voor de Galaxy Watch Ultra.