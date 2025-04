Motorola Razr 60 en Razr 60 Ultra gepresenteerd: met houten en alcantara behuizing

Motorola heeft twee nieuwe foldables aangekondigd. De smartphones worden weer uitgebracht in de Razr-reeks. Dit betekent dat we kennismaken met de Razr 60 en Razr 60 Ultra. De twee smartphones komen ook naar Nederland.

Razr 60-serie aangekondigd

Motorola heeft al uitbreiding voor de Edge 60-serie aangekondigd, nadat eerder al de Edge 60 Fusion werd aangekondigd. De fabrikant heeft nu ook uitbreiding gepresenteerd voor de Razr-reeks. Ook bij deze twee modellen staan de nieuwe AI-functies hoog in het vaandel, maar zoals vermeld in de Edge 60 Fusion review, is dat echter allemaal niet bruikbaar in het Nederlands. Maar wat bieden de nieuwe toestellen dan wel?

Allereerst is er het ontwerp. Zo wordt de Edge 60 Ultra ook uitgebracht in een alcantara-, houten- of luxe satijn-geïnspireerd jasje. De houten behuizing, die gemaakt is van echt hout, is FSC-gecertificeerd en komt uit gecertificeerde bossen en andere gecontroleerde bronnen. Voor de kleuren wordt weer samengewerkt met Pantone. De behuizing van de Razr 60 kent een op nylon geïnspireerde afwerking, zo stelt Motorola.

Razr 60

Motorola voorziet de Razr 60 aan de buitenkant van een 3,6 inch scherm, binnenin van een 6,9 inch paneel. Dit met een verversingssnelheid van 120Hz intern, 90Hz extern. De telefoon biedt een MediaTek Dimensity 7400X chipset en 8GB RAM. Er is 256GB aan opslagruimte beschikbaar. Foto’s maken kan met de 50MP hoofdcamera en 13MP groothoeklens. Er is een 4500 mAh batterij met 30W laden of 15W draadloos laden.

Razr 60 Ultra

Bij het Ultra-model zien we wat grotere schermen. Dit is extern een 4,0 inch scherm met 120Hz verversingssnelheid. Intern zien we een 7,0 inch paneel met een verversingssnelheid van maximaal 165Hz. De telefoon biedt een 50MP hoofdcamera, 50MP groothoeklens en een 50MP front-camera. Aan boord is de Snapdragon 8 Elite chipset van Qualcomm, samen met 16GB RAM en 512GB opslagruimte. De 4700 mAh batterij kun je opladen met 68W of 30W draadloos.

De Motorola Razr 60 komt later beschikbaar voor 799,99 euro. De Razr 60 Ultra kost je 1299,99 euro en kun je vanaf nu kopen bij Belsimpel en Mobiel.