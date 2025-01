Huawei presenteert nieuwe Watch D2, foldable smartphone en meer

Huawei viert haar 20e jubileum in Nederland. Dit doet het merk met de aankondiging van verschillende nieuwe producten. Onder andere een smartwatch met bloeddrukmonitoring.

Nieuwe producten van Huawei

Huawei heeft nieuwe producten gepresenteerd. Naar verluidt is dit om te vieren dat Huawei 20 jaar in Nederland aanwezig is. Huawei zal de nieuwe producten ook uitbrengen in ons land.

Mate X6: Innovatieve vouwbare smartphone

De Huawei Mate X6 is een van de meest geavanceerde foldable smartphones van Huawei tot nu toe, zo meldt het bedrijf trots. Met een gewicht van slechts 239 gram en een dikte van 9,85 mm (opgevouwen) of 4,6 mm (uitgevouwen) biedt het toestel een slank en stijlvol ontwerp. De Mate X6 beschikt over een geavanceerd camerasysteem, waaronder een 50 MP Ultra Aperture XMAGE-camera, een 48 MP telefoto-microcamera en een 40 MP ultra-groothoekcamera. Het Space-Age Orbit-cameraontwerp symboliseert innovatie en eindeloze mogelijkheden.

Daarnaast draait de Mate X6 op EMUI 15, maar kan niet overweg met Android-diensten zoals Google-apps en de Play Store. Hiermee zet Huawei een nieuwe standaard voor vouwbare smartphones, met een focus op zowel krachtige hardware als naadloze softwareprestaties.

Huawei Watch D2: 24/7 bloeddrukmonitoring en uitgebreide gezondheidsfuncties

De Huawei Watch D2 is een polsgebaseerde smartwatch die 24/7 bloeddrukmonitoring biedt, mede dankzij tien jaar onderzoek en een uniek ingebouwd luchtkussen. Het apparaat voert dynamische metingen uit gedurende de dag, inclusief automatische nachtmetingen, en biedt slimme herinneringen voor regelmatige controle.

Naast bloeddrukbewaking beschikt de smartwatch over andere gezondheidsfuncties, zoals ECG-analyse, hartslagmeting, SpO2-monitoring, stressniveau-analyse en huidtemperatuurregistratie. Met één tik kunnen gebruikers een Gezondheidsoverzicht genereren, waarin negen gezondheidsindicatoren zijn opgenomen. Het 1,82-inch scherm en het lichtgewicht ontwerp maken het horloge comfortabel en stijlvol.

De Watch D2 is verkrijgbaar in een zwarte variant met een fluorelastomeer band en een gouden uitvoering met een leren band. Compatibiliteit met zowel iOS- als Android-apparaten maakt deze smartwatch breed toegankelijk voor gebruikers die geavanceerde gezondheidsmonitoring willen combineren met dagelijks gemak.

Huawei FreeBuds Pro 4: Premium draadloze oordopjes voor heldere communicatie

De Huawei FreeBuds Pro 4 bieden een hoogwaardige geluidservaring en een goede belkwaliteit. Dankzij geavanceerde AI-geluidsonderdrukking en drie microfoons, waaronder een botgeleidingsmicrofoon, worden omgevingsgeluiden tot 100 dB geëlimineerd, wat zorgt voor heldere gesprekken, zelfs in lawaaierige omgevingen.

De oordopjes ondersteunen lossless audio tot 2,3 Mbps en maken gebruik van een vernieuwd Dual-driver True Sound-systeem, wat resulteert in rijke en gedetailleerde geluidsweergave. Met het geïntegreerde Huawei Sound-merk tilt het bedrijf de luisterervaring naar een hoger niveau.

Verkrijgbaarheid

Huawei verkoopt de Mate X6 voor een bedrag van 1999 euro. De Watch D2 kost 399 euro, de FreeBuds Pro 4 voor 199,99 euro.