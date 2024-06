Huawei Watch Fit 3 review: betaalbare smartwatch is uitstekende keuze

In de afgelopen weken hebben we de Huawei Watch Fit 3 om onze pols gehad. Nu is het tijd om onze bevindingen met je te delen. Het bijhouden van activiteiten, bellen en natuurlijk ook je notificaties lezen; het kan allemaal met deze smartwatch. We delen onze ervaring in de Huawei Watch Fit 3 review.

Huawei Watch Fit 3 review

Het Chinese Huawei is met smartphones niet heel erg actief (meer) in ons land. Des te meer met accessoires. Zo bespraken we eerder de Huawei FreeClip en is het merk ook van andere producten bekend. Onlangs is de Huawei Watch Fit 3 toegevoegd aan het portfolio. Deze nieuwe smartwatch hebben we de afgelopen weken voor je getest. Voor een bedrag van 160 euro kun je het horloge al aanschaffen.

In de verpakking en design

In de verpakking van de Huawei Watch Fit 3 vinden we wat papierwerk, de laadkabel en natuurlijk het horloge zelf. Een oplader om aan te sluiten, daar dien je zelf voor te zorgen. Het horloge is stijlvol vormgegeven en heeft een dun ontwerp. Er is een 1,82 inch vierkant AMOLED-scherm, dat ook op zonnige dagen goed afleesbaar is. Niets op aan te merken.

Met een dikte van slechts 9,9 millimeter en een gewicht van slechts 26 gram is het horloge erg licht en dun. Dit maakt het horloge prettig in het dagelijkse gebruik. Ik ben zelf een Garmin smartwatch gewend, de Forerunner 965, en dit is een heel verschil, in positieve zin. Het geheel ziet er gewoon erg degelijk uit, en zo voelt het horloge ook.

Huawei voorziet het horloge van een kroon aan de rechterkant. Hiermee kun je door de menu’s scrollen. Door hem in te drukken kun je een stap terug gaan. Eronder zit een knop. Met deze toets kun je direct een activiteit starten. Handig, want hierdoor hoef je niet op speurtocht door de verschillende menu’s. Tevens kun je snel wisselen tussen wijzerplaten en stijlen, door het hoofdscherm even ingedrukt te houden.

Het koppelen van de smartwatch aan de telefoon gaat niet allemaal even zonder slag of stoot. Heb je een iPhone, dan kun je de Huawei Health app gewoon downloaden uit de App Store van Apple. Ben je Android-gebruiker, dan vind je de app niet terug in de Google Play Store. Je moet eerst de AppGallery downloaden van Huawei. Samsung gebruikers kunnen ook in de Galaxy Store terecht. Vervolgens kun je daar pas de Huawei Health app installeren. Dan kan het koppelen beginnen. Nadat je allemaal schuifjes voor instellingen hebt aangepast, en ook voor vele zaken toegang hebt verleend, is de verbinding opgezet.

In het gebruik

Op speurtocht door het menu hoef je sowieso niet direct. Het is namelijk een erg gebruiksvriendelijk horloge. Een veeg van beneden naar boven brengt je naar de notificaties. Deze ogen rustig, overzichtelijk en prettig. Afbeeldingen zien we ook niet terug in de notificaties. Dit is echter iets wat we bij Garmin smartwatches ook niet hebben. Daar ik normaal een Garmin draag, heb ik daar minder moeite mee. Via de instellingen moet je overigens wel even de meldingsvoorkeuren aanpassen, zodat je van elke app die je wilt, de notificaties ontvangt. Eenmaal ingesteld, werkt het prima.

Het reageren op een bericht is alleen mogelijk met een Android-toestel, niet met een iPhone. Dit is door beperkingen van Apple. Een Garmin geeft je bijvoorbeeld deze mogelijkheid ook niet. Met Android heb je overigens ook alleen de mogelijkheid om een vooringesteld antwoord te versturen, of een emoji.

Dankzij de microfoon en de speaker kun je via het horloge ook bellen. Tevens is het mogelijk om muziek op het horloge af te spelen, maar dit geldt dan wel voor muziek die op het horloge staat. Je kunt geen diensten als Spotify koppelen.

Huawei Health app

De Huawei Health app is een overzichtelijke applicatie die je toegang geeft tot de belangrijkste gegevens. Meetgegevens zoals bewegingen, inspanning en stappen zie je in één overzicht. Verder zie je statistieken zoals de laatst bijgehouden sportgegevens, je gewicht en hartslag. Het horloge is verder in staat om je bloedzuurstof te meten, net als je stress.

Tijdens fietstochten viel ons op dat de hartslagmeter goed zijn best doet. De metingen komen overeen met de hartslagband. Dat is een nette prestatie, omdat polsmetingen doorgaans wat minder betrouwbaar zijn. Na de fietstocht zie je mooi de route, en kan er zelfs een video gemaakt worden, die de route mooi in kaart brengt.

Wil je je sportprestaties synchroniseren met andere diensten, dan zit dat wel wat verstopt. Je moet bij de instellingen naar Ik > Privacybeheer > Delen en autoriseren van gegevens. Daar kun je ervoor kiezen dat activiteiten worden doorgestuurd naar Adidas Running, Komoot en gelukkig ook Strava.

De Huawei Watch Fit 3 kan ook je slaap meten. Doordat het horloge licht en niet groot is, is het hiermee prettig slapen. De metingen zijn goed. Word je tussendoor wakker, dan kan er wel een pauze zitten in de metingen. Val je nadat je wakker bent geworden weer in slaap, maar is het tweede gedeelte korter dan drie uur, dan wordt dat stuk genoteerd als dutje, waarover je minder informatie krijgt. Desgewenst kunnen ook slaapgeluiden opgeslagen worden.

Via de applicatie kun je ook een dieetlogboek en een voedingsanalyse bijhouden. Hiermee kun je aangeven wat je hebt gegeten, waardoor er nog meer berekeningen op losgelaten kunnen worden. Het horloge kan suggesties geven, om je zo beter te laten bewegen. Ditzelfde geldt voor bepaalde bewegingen en fitness-workouts. Voor vrouwen is er de cycluskalender.

Batterij

Huawei belooft bij de Huawei Watch Fit 3 een batterijduur tot tien dagen. Gebruik je hem met het scherm altijd aan, dan moet rekening gehouden worden met een batterijduur van vier dagen. De 400 mAh batterij van de Watch Fit 3 hebben we in de afgelopen tijd gebruikt met het scherm aan als je je pols draait. Met verschillende activiteiten getrackt en normaal gebruik, kwamen we na 3,5 dag op 50 procent batterijverbruik uit. Met dat gebruik kom je uit op circa 7-8 dagen. Een keurige score. Met de lader is het wel even pielen, dat deze stevig zit, maar dat went.

Specificaties

1,82 inch AMOLED

5 ATM waterbestendigheid tot 50 meter

Afmeting: 43,2 x 36,3 x 9,9 millimeter

Gewicht: 26 gram, exclusief band

Band van fluorelastomeer, leder of nylon

Werkt met Android en iOS

Beoordeling

De Huawei Watch Fit 3 is een erg fijne smartwatch. Het biedt veel mogelijkheden en in zijn prestaties is het horloge erg accuraat. Hoewel het even omslachtig is om de app te downloaden op Android, werkt de applicatie verder prettig en is deze duidelijk in gebruik. Een groot voordeel van de Watch Fit 3 is het design; niet te groot en lekker licht. De batterijduur is uitstekend en de bediening is prettig.

Dit is gewoon een ontzettend fijne smartwatch, waar je lang plezier van zult hebben. Wil je de Huawei Watch Fit 3 aanschaffen, dan kun je terecht bij Huawei zelf, bij Coolblue, MediaMarkt, Bol.com en Belsimpel. Tijdelijk krijg je nog een gratis set earbuds.