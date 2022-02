Huawei Watch GT 3 review: lekker bij de tijd

Huawei heeft haar smartwatch portfolio flink uitgebreid met een nieuwe GT3 serie. Wij droegen het horloge twee weken en vertellen je er alles over in onze review van de Huawei Watch GT 3.

Huawei Watch GT 3 review

Huawei lanceerde afgelopen maand een aantal nieuwe smartwatches waaronder de GT Runner en deze GT 3. Deze GT 3 wordt geleverd in een voor Huawei herkenbare doos met de nodige accessoires zoals een laadkabel en een USB kabel. Verder vinden we wat documenten en een snelstartgids. In de doos vinden we de GT 3 uitvoering van 42 millimeter en een lichtkleurige lederen band.

In het dagelijks gebruik

Het verbinden van het horloge met je smartphone is een fluitje van een cent. De Gezondheid app van Huawei loodst je door het verbinden heen en in een paar minuten kan je aan de slag! Ten opzichte van de GT 2 serie valt het op dat de menustructuur en de navigatie ook wat veranderd is. Omdat we op de Huawei Watch GT 2 (Pro) heel erg gewend waren aan de namen bij verschillende apps op het horloge is het nu even zoeken naar het juiste icoontje.

Wel valt het ons op dat het horloge sneller reageert op invoer en aanraking, dat is positief want bij de GT 2 kwam de interface nog wel eens stroperig over. Meldingen komen op het horloge goed door maar zijn vaak beperkt tot alleen een onderwerp regel bij bijvoorbeeld Gmail.

Verder zit het horloge prettig om de pols en de 42 millimeter variant is dusdanig licht dat we soms vergeten dat we een horloge dragen. Het scherm van de 42 mm variant loopt direct over in de rand van het horloge en dat maakt het scherm wat gevoeliger voor krasjes. Zo merkten we dat er op het onderste gedeelte van het scherm kleine krasjes verschenen. Zoals al gezegd is het scherm vloeiender dan zijn voorganger en lijkt deze ook scherper en een betere kleurweergave te hebben.

Je kunt met de Watch GT 3 zonder smartphone je activiteiten vastleggen. Er zijn tientallen trainingen in het horloge te vinden en tal van sporten worden ondersteund als het gaat om het vastleggen ervan. De GT 3 heeft een redelijk stabiele GPS, bij veel bebouwing zien we dat onze track nog wel eens over de weg wil dansen. Maar in een wat minder bebouwde omgeving is de opname zonder gekke uitschieters.

Verder kan je het horloge ook gebruiken voor het afspelen van muziek, op die manier kan je tijdens het trainen van muzikale ondersteuning worden voorzien. Wel is er een beperkte hoeveelheid opslag beschikbaar voor je bestanden. Je hoofdtelefoon koppel je via Bluetooth met het horloge.

Apps en watchfaces

Nieuw is de toevoeging van Petal Maps, Huawei’s eigen kaartendienst aan de smartwatch. Al heb je hiervoor wel een verbinding met je smartphone nodig, andere alternatieven zijn er niet. Ook op het gebied van apps is het aanbod nog altijd teleurstellend te noemen. Er zijn een handjevol apps beschikbaar via de AppGallery van Huawei.

Een breed aanbod van watchfaces vinden we wel een pluspunt, binnen de Huawei Health app vind je een grote lijst met allerlei smaken aan klokjes. Daarbij moeten we wel opmerken dat er naast gratis watchfaces ook een flink aantal betaald zijn. Heb je al eerder een Huawei Watch gehad en een watchface aangeschaft dan zijn deze natuurlijk ook op je nieuwe apparaat te gebruiken.

Huawei Health

Huawei Health is de app die je moet gebruiken om de GT3 te kunnen synchroniseren. Al je stappen, slaap, activiteiten en andere metingen worden in deze app op een prettige manier weergegeven. Het horloge ondersteunt naast hartslag ook SpO2 en lichaamstemperatuur metingen.

Bij je opgenomen activiteiten kun je een schat aan informatie terugvinden zoals een hartslaggrafiek, trainingsintensiteit, en statistieken over je rit of hardloopsessie. Verder is er een interactieve kaart met daarop enkele highlights van je activiteit, bijvoorbeeld wanneer de grootste stijging werd genoteerd. Synchronisatie naar andere sport platformen als Strava of Runkeeper zijn er niet, daarvoor heb je een third party app nodig.

Verder heeft Huawei een “Gezond leven” programma in de app verwerkt waarin je dagelijks zes taken hebt om te volbrengen. Bijvoorbeeld op tijd opstaan, een keertje glimlachen maar ook voldoende bewegen en weer op tijd naar bed gaan.

Batterijduur

De accuduur van deze Watch GT 3 van Huawei kunnen we omschrijven als zeer prettig. Want met normaal gebruik (Bluetooth verbonden) en dagelijks een half uur activiteit loggen noteren we een uithoudingsvermogen van ongeveer 7 dagen. Verder hadden we gedurende de testperiode SpO2 meting en huidtemperatuur metingen ingeschakeld. Na 7 dagen moet het horloge wel weer even op de oplader, waar deze na ongeveer anderhalf uur is opgeladen. Zoek je meer uithoudingsvermogen dan kan je ook kiezen voor de 46 millimeter variant waarbij Huawei ongeveer 14 dagen uithoudingsvermogen claimt.

Conclusie

Huawei heeft met de Huawei Watch GT 3 een goed horloge in haar portfolio die je lang van de juiste tijd voorziet dankzij een uitstekende batterijduur. De Huawei Health app voorziet je van alle informatie die je uit het horloge kunt krijgen. Een koppeling met derden zoals Strava zijn er echter nog altijd niet, al zijn daarvoor wel third-party oplossingen beschikbaar. Er zijn veel watchfaces beschikbaar om het horloge helemaal naar je hand te zetten, het aanbod van apps is echter wat karig.

Je kunt de Huawei Watch GT 3 kopen bij Huawei zelf, bij MediaMarkt, Bol.com, Coolblue en Amazon.