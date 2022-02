Huawei geeft Google Maps-alternatief Petal Maps update: offline kaarten en meer

Google heeft Google Maps, Huawei zet volop in op de eigen kaartendienst; Petal Maps. De navigatie-app van Huawei is nu voorzien van een update; Petal Maps 2.0, met offline kaarten.

Petal Maps 2.0

Huawei heeft Petal Maps 2.0 uitgebracht. Door de Amerikaanse sancties tegen Huawei, kunnen de nieuwe modellen niet geleverd worden met de Google-diensten, en dus is het ook zonder Google Maps. Huawei heeft daarvoor Petal Maps gelanceerd, een kaartendienst die steeds met nieuwe functies wordt uitgebreid.

Vanaf nu is er ondersteuning voor offline kaarten. Hiermee kun je net als in Google Maps data besparen, bijvoorbeeld in het buitenland op vakantie. Je kunt instellen dat deze kaarten automatisch bijgewerkt worden via een WiFi-verbinding. Daarbij kun je aangeven dat offline kaarten prioriteit krijgen wanneer er gezocht wordt naar kaarten, het plannen van routes en navigatie. Verder is er de Video Map, waarbij je de wereld kunt verkennen middels video’s.

Een andere nieuwe functie is spraakgestuurd zoeken, waarbij gebruikers tijdens het rijden naar specifieke bestemmingen kunnen zoeken. Ook is er een classificatiesysteem, waarbij je punten en medailles kunt verdienen. Verder zijn er Air Gestures die gebruikt kunnen worden op toestellen met een ToF sensor, zoals de Huawei Mate 40 Pro. Zo kun je in- en uitzoomen met gebaren. Petal Maps is inmiddels beschikbaar in meer dan 140 landen, waaronder ook Nederland en België. De app kan gedownload worden uit de AppGallery en Play Store op ondersteunende apparaten.