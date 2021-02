Huawei geeft kaarten-app Petal Maps ondersteuning voor navigatie en OV

Een langverwachte handige functie voor Petal Maps wordt vanaf nu uitgerold. Onder andere in Nederland kun je vanaf nu Petal Maps gebruiken voor het navigeren en openbaar vervoer.

Petal Maps met navigatie

Goed nieuws voor degenen die Petal Maps gebruiken op hun Huawei-smartphone. De dienst werd in het leven geroepen als alternatief voor Google Maps en de functionaliteit is nu verder uitgebreid. Het was tot dusver niet mogelijk om gebruik te maken van navigatie, maar je kon alleen je route plannen. De nieuwste update laat je nu ook daadwerkelijk navigeren. Een fijne toevoeging, want het maakt de applicatie een stuk beter bruikbaar. Hierbij kun je meerdere route-opties kiezen, de duur en overige informatie inzien.

In verschillende landen, waaronder in Nederland, België, Luxemburg, Spanje, Frankrijk en Duitsland kun je nu ook meer informatie raadplegen over het openbaar vervoer. Je kunt de vertrektijden raadplegen, net als de haltes/stations en aankomsttijden van bijvoorbeeld je bus en trein. Duidelijk is wel dat het minder uitgebreid is dan Google Maps. Zo kun je bij een halte niet zien welke lijnen de halte aandoen. In elf landen kun je Petal Maps nu ook gebruiken voor fietsroutes en fietsnavigatie. Helaas zitten hier België en Nederland nog niet tussen. Wel landen als Duitsland, Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Polen en Zweden.

De update kun je vanaf downloaden uit de AppGallery op je Huawei-smartphone.