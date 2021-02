Google Maps: split-screen weergave voor Street View nu in Nederland beschikbaar

Google rolt een nieuwe verbetering uit voor de Google Maps app op je Android-toestel. Je kunt vanaf nu de split-screen weergave gebruiken, die eerder door Google getest werd.

Split-screen weergave in Maps

De Android-app van Google Maps is voorzien van een nieuwe functie. Het gaat rap met de nieuwe mogelijkheden, want begin deze week wisten we exclusief te melden dat de brandstofprijzen in Google Maps getoond worden. Begin februari kwamen de eerste berichten binnen over een nieuwe functie voor Street View, het gebruik van het split-screen.

We kunnen nu bevestigen dat Google in Nederland is begonnen met het uitrollen van deze nieuwe split-screen weergave. Je ziet hem direct bij het openen van Street View zoals je dat gewend bent, waarbij het scherm in tweeën wordt gedeeld. Bovenin beeld zie je de Street View-weergave, onderin zie je de kaart met de locatie. De nieuwe verbetering laat veel duidelijker zien waar je op dat moment naar kijkt. Daarbij zie je ook een pijl met de kijkrichting.

Met het pijlicoontje onderin rechts onderin het Street View-beeld krijg je de mogelijkheid om het beeld uit te vergroten waardoor je de straatweergave op groot scherm te zien krijgt. De functionaliteit wordt vanaf nu uitgerold, dus het kan even duren totdat iedereen de nieuwe split-screen weergave bij iedereen te zien is.