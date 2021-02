Google Maps test een nieuwe, onhandigere, routeplanner in Android-app

Google Maps laat zich al sinds jaar en dag gemakkelijk bedienen. Je kiest je vertrekpunt, je bestemming en je kiest direct je vervoersmiddel. Er wordt nu door Google een andere weergave en bediening getest, en die ziet er omslachtiger uit.

Omslachtige bediening van Google Maps

Sommige apps zijn voor velen onmisbaar. Google Maps is zo’n app. Waar zouden we zijn zonder deze handige kaartendienst en navigatie-app. Nu test Google een nieuwe manier van bediening in de Android-app van Google Maps. Het lijkt op het eerste gezicht een stuk overzichtelijker te worden om een route te plannen, maar eigenlijk is hij ook een stuk minder intuïtief.

Het bekende witte blok met tekstinvoervelden bovenin beeld maakt in de test plaats voor een zwevend venster met twee invoervelden. Je kiest je bestemming en je vertrekpunt. De grootste afwezige functie hier is het kiezen van het vervoersmiddel. In de testversie zie je onderin beeld de opties hiervoor. Je hebt daar snel toegang tot de vertrek- of aankomsttijd aan te passen en de route aan bepaalde wensen aan te passen. Je tikt dus niet sneller voor het aanpassen van het vervoersmiddel, maar je moet meer scrollen en dan alsnog tikken.

Op dit moment lijkt Google de Android-app van Maps bij sommige gebruikers aan te passen voor de test. Hier heb je geen invloed op. Het is op dit moment onbekend of de nieuwe weergave naar iedereen uitgerold zal worden.

Wat vind jij van het nieuwe design van de routeplanner?