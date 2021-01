Google Maps app geeft je nu de mogelijkheid om andere taal te kiezen

Google Maps is een ideale applicatie voor het ontdekken van vele verschillende landen en gebieden. Nu heb je ook de mogelijkheid om de taal van Google Maps zelf aan te passen, wat soms handig kan zijn.

Taal aanpassen van Google Maps

Google heeft stilletjes een nieuwe functie toegevoegd aan de Android-app van Google Maps. Wanneer je een bezoekje brengt aan de instellingen in de navigatie-app, zie je nu de optie om de taal van de app aan te passen. Het is direct de bovenste optie ‘App-taal’. Vervolgens zie je een aantal suggesties die mogelijk interessant zijn om als taal in te stellen. Daaronder vind je een lange lijst met alle talen waarin je de taal van Google Maps kunt aanpassen.

Wanneer je de taal gekozen hebt, dient de applicatie opnieuw opgestart te worden. Als dat is gebeurd, kun je Google Maps in de ingestelde taal gebruiken. Denk aan Google Maps in het Duits, Zweeds of misschien liever in het Chinees. De functionaliteit komt vanaf nu beschikbaar en kun je terugvinden in de instellingen van Google Maps. Om deze te bereiken druk je op je profielfoto, in de zoekbalk van Maps.

Leestip: Google Maps: 28 handige tips om alles uit de kaarten-app te halen