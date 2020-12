Google Maps update: huisnummers, zebrapaden en nieuwe Community-feed

Google Maps heeft een server-side update uitgerold waarbij het aantal functies verder is toegenomen. Gebruikers zien bijvoorbeeld nu de zebrapaden, maar ook de huisnummers. Nieuw is ook de Community-feed die door Google is gepresenteerd.

Zebrapaden en huisnummers in Google Maps

Zonder er zelf veel ruchtbaarheid aan gegeven te hebben, heeft Google Maps een aantal erg handige verbeteringen gekregen. Allereerst worden nu huisnummers getoond bij het bekijken van de kaart in de kaartendienst. Dit is niet alleen in de app, maar vanaf nu ook in de webversie van Google Maps. Het maakt het vinden van een locatie een heel stuk makkelijker, zeker in drukkere gebieden. Google Maps maakt daarbij ook onderscheid tussen toevoegingen zoals 1B.

Een andere verbetering die we terugvinden in Google Maps is de weergave van zebrapaden. Handig als je ergens onbekend bent, en graag op een veilige manier wilt oversteken. Overigens zien we de zebrapaden niet overal terug. Wel in bijvoorbeeld verschillende Engelse steden als Londen, maar niet in Nederlandse steden of in Parijs of Berlijn. We vermoeden dat Google op een later moment het aantal plekken waar je de zebrapaden terug kunt vinden, verder uitbreidt naar andere plekken.

Community Feed

Een andere verbetering die we binnenkort terug zullen gaan zien in de app is de Community Feed. Dit overzicht wordt gevuld met lokale evenementen, recensies van plekken in de buurt, recent geopende bedrijven en meer. Hiermee lijkt het erop dat het Verkennen-tabblad uitgebreid wordt met meer informatie. Hier vond je eerder al updates van bedrijven en mensen die je volgt; samen met informatie die voor jou mogelijk interessant is. Vanuit de Community feed kun je dingen liken.

De functie is aangekondigd door Google, maar de volledige uitrol kan even op zich laten wachten. Wanneer dit gebeurt is niet bekend, maar dit kan enkele dagen tot weken in beslag nemen, weten we uit het verleden.