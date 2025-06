Google Maps update zet in op slimmer en duurzamer reizen

Google heeft een reeks nieuwe functies aangekondigd, die dit jaar het slimmer en duurzamer reizen moeten bevorderen. Er wordt meer gebruik gemaakt van AI en ook zien we enkele kleine wijzigingen in de interface van de navigatie-app.

Google Maps: duurzamer en slimmer reizen

Of je nu een zomerse roadtrip plant, naar je werk reist of gewoon boodschappen gaat doen; met de nieuwste functies in Google Maps wordt het een stuk eenvoudiger om bewuste keuzes te maken voor je reis. Google heeft nieuwe slimme, duurzame functies aangekondigd voor de kaartendienst. Overigens; niet allemaal zijn ze even nieuw, want hoewel Google vandaag hierover pas bericht, zijn sommige functies al langer beschikbaar.

We kiezen vaak automatisch voor de auto, maar soms is wandelen of het openbaar vervoer net zo snel, of zelfs sneller. Google Maps laat je nu zien wanneer dat het geval is. Dankzij AI krijg je slimme suggesties voor routes die net zo efficiënt zijn zonder de auto. Deze functie is inmiddels beschikbaar in meer dan 60 steden, en binnenkort ook in onder andere Kopenhagen, Stockholm en Warschau. Ideaal als je wat vaker de auto wilt laten staan.

Fietsers

Ga je deze zomer op de fiets op pad? In steeds meer steden laat Maps je zien of je route langs een hoofdweg of rustige straat loopt, of er fietspaden zijn, hoe druk het verkeer is en of er hoogteverschillen zijn. Handig als je geen zin hebt om onverwacht een steile helling op te moeten. Deze informatie is al beschikbaar in steden als Hamburg, Milaan en Brussel en breidt zich nu uit naar nog eens 17 steden wereldwijd. Inmiddels zijn er wereldwijd al 125.000 kilometer aan fietspaden in kaart gebracht.

Brandstof besparen en lage-emissiezones

Moet je toch de auto pakken? Google Maps kan nu ook routes tonen die zuiniger zijn qua brandstof of stroomverbruik, zonder dat je er veel langer over doet. Deze functie is inmiddels wereldwijd beschikbaar en wordt al gebruikt voor zo’n 500 miljoen ritten per maand. In 2024 alleen al werd hiermee naar schatting 2,7 miljoen ton CO2-uitstoot bespaard. Dat is vergelijkbaar met het jaarlijks van de weg halen van meer dan 630.000 benzineauto’s.

In veel Europese steden gelden regels voor vervuilende voertuigen. Maps waarschuwt je wanneer je een lage-emissiezone nadert en laat zien of je er met jouw voertuig naar binnen mag. Zo kun je makkelijk een andere route kiezen als dat nodig is. Deze meldingen worden binnenkort uitgebreid naar meer dan 1.000 zones in heel Europa, waaronder in Duitsland, Italië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

Slimmer

Via Project Green Light helpt Google steden ook bij het optimaliseren van verkeerslichten. Dat zorgt voor soepeler doorrijden, minder stilstand en uiteindelijk minder uitstoot. Inmiddels doen al 26 steden wereldwijd mee, waaronder Vilnius.