Google Maps begint met tonen meldingen van Waze-gebruikers

Waze en Google Maps behoren allebei tot moederbedrijf Google. Toch werken deze apps tot dusver los van elkaar. Het lijkt er echter op dat de twee navigatie-apps steeds meer naar elkaar toe kruipen. Google Maps komt met wijzigingen die Waze-meldingen laat zien.

Waze meldingen in Maps

Waze is voor velen een fijne navigatie-app, doordat het een hoop sociale functies biedt. Je kunt andere weggebruikers waarschuwen voor bijvoorbeeld een flitser, file of een obstakel op de weg. Net als Google Maps is ook Waze van Google. Google Maps breidt zich nu verder uit met nieuwe functies.

Meldingen die gedaan worden in Waze, worden vanaf nu bij de eerste gebruikers ook in Google Maps getoond. Deze meldingen worden in Google Maps getoond met de toevoeging dat deze melding gedaan is door een Waze-chauffeur. Je krijgt daarbij ook de vraag of de situatie nog steeds zo is, met een grote knop van ‘ja’ of ‘nee’ eronder. Om te beginnen worden eerst alleen de politiewaarschuwingen doorgezet. In de toekomst moeten meer Waze-meldingen zichtbaar zijn in Google Maps.

Of de functionaliteit ook al in Nederland zichtbaar is, is niet bekend. Mocht je het tegenkomen, dan horen we het graag!