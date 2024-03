Navigatie-app Waze gaat je nog beter voorbereiden op rotondes en maximum snelheid

Waze is voor velen een geliefde navigatie-app. De applicatie wordt voorzien van een update, waarbij gebruikers nog beter voorbereid worden over naderende snelheidsverlagingen en voor rotondes. Ook wil Waze voor andere belangrijke zaken je eerder waarschuwen.

Waze gaat je eerder waarschuwen

Voor het navigeren van A naar B kun je kiezen uit verschillende navigatie-apps. Kies je voor Google Maps, de navigatie in je auto of toch voor diensten als Flitsmeister of Waze. Die laatste navigatie-app wordt bijgewerkt met fijne verbeteringen. Sowieso gaat Waze beter rekening houden met je voorkeursroute. Volgens Google, de eigenaar van Waze, kiezen lang niet alle gebruikers voor de snelste route.

Waze gaat je eerder waarschuwen voor verschillende verkeerssituaties. Allereerst zal Waze een duidelijke melding laten zien als je een rotonde nadert. Daarbij wordt ook getoond welke rijstrook je moet nemen, en wanneer je de rotonde weer dient te verlaten. Waze zegt de informatie te kunnen bieden op basis van gebruikersinformatie. Vanaf deze maand moet de functionaliteit te gebruiken zijn in de Android-app. Later dit jaar zullen ook Apple iOS-gebruikers de functie aangeboden krijgen.

In maart wordt Waze voor beide platformen wel uitgebreid met een andere fijne verbetering. Wanneer er op jouw route een snelheidsverlaging aankomt, zal Waze je voortijdig informeren. Op deze manier moet je al op tijd je gas los kunnen laten. Gebruikers kunnen Waze ook op andere manieren helpen te verbeteren. Zo gaat Waze je ook een melding sturen als er drempels of scherpe bochten aankomen, of wanneer een tolstation aankomt.

In de VS en Canada wordt Waze uitgebreid met informatie over parkeergarages, zoals over de prijzen en of er de mogelijkheid is om je elektrische auto op te laden. Voor Frankrijk, de VS, Mexico en Canada wordt een functie beschikbaar gesteld die weggebruikers attendeert op hulpdiensten, zoals ambulances op de route. Andere landen zullen binnenkort toegevoegd worden.