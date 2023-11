Waze: nieuwe functie waarschuwt gebruikers voor veel ongevallen

Waze introduceert een nieuwe functie in de applicatie. De navigatie-app wordt uitgebreid met een feature die gebruikers attendeert op plekken waar in het verleden veel ongelukken zijn gebeurd. Dit moet de waakzaamheid verhogen.

Waze waarschuwt voor gevaarlijke plekken

Waze gaat gebruikers waarschuwen voor wegen en plekken waar in het verleden veel ongelukken zijn gebeurd. De functie wordt ‘Crash History Alerts’ genoemd en maakt gebruik van gegevens van andere Waze-gebruikers om gevaarlijke delen van een weg te herkennen en hiervan een melding te maken. Wanneer een gebruiker een ongeval meldt, wordt de informatie opgeslagen in een database. Waze gebruikt vervolgens deze gegevens om waarschuwingen te genereren voor andere gebruikers die op dezelfde route rijden.

In de melding is te zien dat een gevaarlijke plek eraan zit te komen. Een blauwe balk loopt af, die laat zien hoe dicht je bij het punt bent. Waze zegt de functie ontworpen te hebben om de veiligheid van automobilisten te verbeteren. De waarschuwing wordt gekoppeld aan een kaartweergave, zodat je het gevaarlijke deel ook terug kunt zien op de kaart. Het moet gebruikers helpen om gevaarlijke situaties te vermijden. De functie moet vanaf nu beschikbaar zijn in Waze voor Android en iOS. Binnenkort moet de functie ook beschikbaar zijn in de Android Auto-app van Waze.