Waze gaat gebruikers waarschuwen voor wegen waar veel ongelukken gebeuren

Er wordt een nieuwe functie door navigatie-app Waze getest. Gebruikers krijgen in de applicatie te zien op welke wegen er relatief vaak ongelukken gebeuren. Het moet automobilisten helpen om op deze plekken alerter te zijn.

Gevaarlijke wegen in Waze

De ontwikkelaars van Waze testen een nieuwe functie voor de gelijknamige navigatie-app. We kennen de verschillende meldingen al van Waze, waarbij je andere gebruikers kunt attenderen op bepaalde omstandigheden op de weg. Deze functionaliteit wordt nu verder uitgebreid. Bij gebruikers wordt getest met het weergeven van wegen waar veel ongelukken gebeuren. Op deze manier word je vast gewaarschuwd en kan je alert zijn op wat komen gaat.

De melding wordt onderin beeld getoond met een geel uitroepteken. In het Engels wordt daarbij de melding ‘History of Crashes’ vermeld. Je ziet dan ook wanneer deze plek bereikt wordt, zoals 220 meter verder, zoals in de screenshot is terug te zien. De functie laat de melding volgens de berichten slechts eenmaal zien, om zo de bestuurder niet ‘extra bang’ te maken. Tevens biedt Waze de mogelijkheid om deze melding ook uit te schakelen. Voor nu wordt de functie alleen in een onbekend aantal regio’s getest. Het is niet bekend wanneer de functie breed uitgerold gaat worden.