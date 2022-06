Android Auto werkt niet: 10 manieren om het op te lossen

Android Auto is een heel handig platform om in de auto te gebruiken, maar dan moet het wel werken. Heb je problemen met Android Auto en werkt het niet? We geven je tien manieren om het op te lossen.

Android Auto problemen oplossen

Wanneer iets niet werkt, kan dat frustrerend zijn. Heb je problemen met Android Auto, dan zijn er verschillende redenen waarom iets niet werkt. Gelukkig zijn er voor veel problemen ook meerdere oplossingen. DroidApp geeft je voor veel voorkomende problemen, verschillende oplossingen. We zetten ze op een rij.

1. Android Auto werkt niet: ondersteuning vanuit de auto?

Krijg je Android Auto nergens gevonden, niet in het menu van je auto of wat dan ook? Wees er dan zeker van dat je auto Android Auto ondersteunt. Het kan namelijk goed zijn dat niet elk type van het automodel de ondersteuning hiervoor biedt. Kijk hiervoor in de handleiding van je auto, of vraag het na bij de dealer.

2. Draadloos of bekabeld

Lang niet iedere auto biedt ondersteuning voor Android Auto Wireless, de draadloze variant van Android Auto. Mogelijk heeft je auto wel de ondersteuning voor de handige dienst, maar werkt dit alleen bekabeld. Probeer de telefoon met de USB-kabel aan te sluiten, en check het opnieuw.

3. USB-poort

Sommige auto’s, waaronder bijvoorbeeld de Hyundai Kona, heeft meerdere USB-poorten in het middenconsole voorin. De ene USB-poort is echt bedoeld voor het opladen, de andere poort is voor bijvoorbeeld Android Auto. Wanneer je Android Auto wilt gebruiken, maar de verkeerde USB-poort gebruikt, gebeurt er alsnog niets. Twijfel je over de juiste poort, controleer dit dan even in de handleiding van je auto.

4. Android Auto app

Ervaar je problemen met Android Auto, dan kan het zijn dat je niet over de nieuwste versie van de Android Auto app beschikt. Je kunt dit gemakkelijk controleren door in de Google Play Store app op je telefoon te zoeken naar Android Auto. Staat er een update klaar, dan is het verstandig deze te downloaden, zodat je over de meest nieuwe versie van de applicatie beschikt.

Nog beter is om te controleren welke app-updates er allemaal zijn voor je toestel. Dit doe je in de Google Play Store app, waar je op je profielfoto tikt en vervolgens kiest voor ‘Apps en apparaat beheren’. Daar kun je controleren op updates. Niet zelden zijn problemen met Google-apps bijvoorbeeld opgelost met een update voor Google Play Services of andere systeem-apps die bijgewerkt moeten worden.

5. Instellingen in Android Auto app

Op je smartphone staan misschien bepaalde instellingen niet goed voor Android Auto. Dit is vaak niet een fysieke app die je kunt openen, maar vind je terug via instellingen > geavanceerde instellingen > Android Auto. Daar kun je zien welke auto’s er aan het systeem gekoppeld zijn. Je kunt ook bepaalde andere instellingen aanpassen, zoals de volgorde van apps in de launcher, de dag- en nachtstand, of de app automatisch gestart moet worden of welke spraakopdrachten zoals ‘Hey Google’ gedetecteerd moeten worden.

Krijg je geen verbinding met je auto, dan kun je bij de Android Auto instellingen kiezen voor de blauwe balk met ‘Verbinden met een auto’. Is deze optie grijs van kleur ofwel, niet te gebruiken, dan kan dit duiden op problemen. Staat (per ongeluk) je auto bij ‘Verbonden auto’s’, bij ‘Afgekeurde auto’s;, dan kun je die daar verwijderen om hem zo toe te voegen. Lost dit het probleem niet op, kies dan op de drie puntjes bovenaan in beeld bij die instellingen, en kies voor ‘Alle auto’s vergeten’.

6. Cache en opslag wissen bij Android Auto

Wanneer je problemen ondervindt met Android Auto, kan het lonen om wat actie te ondernemen in de app-instellingen. Hiervoor ga je naar de instellingen van je smartphone > apps > Android Auto > opslag. Daar kies je voor ‘cache legen’ en ‘gegevens wissen’.

7. Smartphone updaten

Niet alleen is het van belang dat de Android Auto-toepassing up-to-date is, ook je smartphone moet over de nieuwste software beschikken. In de eerste plaats om geen onnodige risico’s te lopen op beveiligingsproblemen en kwetsbaarheden, op de tweede plaats voor andere problemen, die bijvoorbeeld samen kunnen hangen met Android Auto. Om te kijken of je smartphone over de nieuwste software beschikt, ga je naar de instellingen van je smartphone > over dit toestel > software-update.

8. Benodigdheden

Werkt Android Auto helemaal niet, of krijg je het bericht dat het apparaat niet ondersteund wordt, dan is er misschien wat anders aan de hand. Raadpleeg hiervoor de helppagina van Google over Android Auto. Je smartphone dient ten minste op Android 6.0 Marshmallow of hoger te draaien. Tevens heb je een actieve dataverbinding nodig om het te laten functioneren. Wanneer je smartphone of Android 9.0 Pie of lager beschikt, moet je de Android Auto als app downloaden uit de Google Play Store. Toestellen met Android 10 en hoger hebben vaak de integratie al ingebouwd. In sommige regio’s kan het zijn dat Android Auto niet werkt, al zul je dat in het merendeel van de landen niet merken.

9. Infotainmentsysteem

Het ligt aan de auto of Android Auto automatisch gestart wordt als je de USB-kabel tussen je auto en de smartphone in de USB-poort steekt. Dit kun je instellingen bij de Android Auto instellingen op je toestel, zoals genoemd in tip 5. Start Android Auto niet automatisch op, dan zou in theorie er een (extra) icoontje op moeten duiken op het infotainmentsysteem van de auto, waarmee je Android Auto kunt openen.

10. USB-kabel

Sluit Android Auto vanzelf af, of wordt de verbinding tussen de smartphone en het infotainmentsysteem verbroken, dan kan het zijn dat dit met de gebruikte USB-kabel te maken heeft. Ervaar je problemen met Android Auto, dan kan het handig zijn om te testen met een andere datakabel of je deze problemen eveneens ervaart. Ga hierbij niet uit van een goedkoop kabeltje van Ali, Action of andere prijsstunter, maar investeer in een goede datakabel, zoals deze van Amazon of van Bol.com. Aangeraden wordt om ook niet een te lange datakabel te nemen voor de beste prestaties. Ga bij voorkeur niet langer dan 2,0 meter, hoe korter, hoe minder kans op problemen. Houd er bij aanschaf ook rekening mee dat je kiest voor een USB-kabel die zowel voor opladen als voor gegevensoverdracht gebruikt kan worden. Is dat laatste niet het geval, dan zal Android Auto sowieso niet werken. Controleer hiervoor op een USB-IF certificaat.

Werkt het met deze stappen nog steeds niet, dan kan er wat anders aan de hand zijn. Kijk of het mogelijk is om met een andere telefoon Android Auto te koppelen. Werkt het dan probleemloos, dan is er iets met je smartphone aan de hand. Werkt het ook niet, dan is er waarschijnlijk wat aan de hand met de auto. Wellicht kan Google of een autodealer van het merk waarvan de auto is, je hierbij helpen.