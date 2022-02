Android Auto gaat uitgebreid worden met drie handige functies

Android Auto is een handig hulpmiddel voor in de auto. De dienst zal door Google voorzien worden van nieuwe functies. Nu zijn drie nieuwe opties opgedoken die toegevoegd gaan worden.

Android Auto met drie nieuwe functies

Gebruikers van Android Auto krijgen in de toekomst nieuwe functies die zij kunnen gebruiken. De functies die nu zijn opgedoken, zijn ontdekt in de nieuwste versie van de applicatie die in de Play Store is verschenen. Te gebruiken zijn de nieuwe functies echter nog niet.

Nieuw is in ieder geval de interface; welke eruitziet als een nieuw dashboard welke je kunt vullen met widgets. Deze widgets kun je openen naast het scherm dat openstaat. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld een widget te openen voor de muziekbediening, het weer of iets anders.

Een andere nieuwe functie heeft betrekking op een Cast-optie. Het scherm van je telefoon kun je op die manier projecteren op het scherm van je auto. Het is wel de verwachting dat vanwege de verkeersveiligheid bepaalde opties uitgesloten worden.

Het moet ook mogelijk worden om vanuit het Android Auto scherm een oproep te weigeren met een bericht. Het is een nieuwe knop die je direct een SMS laat sturen als je een oproep weigert. Het bericht kan met behulp van de Google Assistent ingesproken worden.

Onbekend is wanneer Google de vernieuwingen voor Android Auto uitrolt. Voor nu zijn ze enkel nog in de code van de dienst gevonden.