Motorola brengt gadget uit voor draadloos Android Auto; ook andere verbeteringen

Motorola heeft op de CES in Las Vegas aangekondigd dat het een gadget uitbrengt waarmee je Android Auto draadloos kunt gebruiken in de auto. Sommige auto’s bieden deze ondersteuning al, maar voor de auto’s waarbij dit niet is, moet deze gadget uitkomst bieden.

Motorola met Android Auto gadget

Heeft je auto ondersteuning voor Android Auto, maar niet voor Android Auto Wireless, dan kan de nieuwe gadget van Motorola een interessante oplossing zijn. Het is de MA1-adapter welke je in de USB-poort van de auto steekt, waarna je je telefoon ermee verbindt. Anders dan bijvoorbeeld de producten die middels crowdfunding gefinancierd worden, wordt dit apparaat ook daadwerkelijk door Google erkent. Het verbinden met de auto gaat vanaf de smartphone middels een WiFi 5GHz-verbinding.

Om de MA1-adapter te gebruiken van Motorola moet het toestel voorzien zijn van Android 11 of hoger. Daarbij moet de auto dus wel al zelf ondersteuning hebben voor Android Auto. De rest wordt door de gadget van Motorola gedaan. Motorola heeft bekend gemaakt dat het de MA1 als eerst in de Verenigde Staten zal verkopen voor 89,95 euro. Of er ook plannen zijn om de Android Auto-accessoire in Nederland uit te brengen is op dit moment niet bekend.

Fuelio

Google heeft verder bekend gemaakt dat Fuelio voor Android Auto uitgebracht gaat worden. Deze app van Sygic is bij mij in ieder geval groot favoriet, waarbij je je brandstofverbruik bij kunt houden. Echter houdt het ook de brandstofprijzen bij, en deze komt dus op termijn beschikbaar voor Android Auto.