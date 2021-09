5 nieuwe functies voor Android Auto: verbeteringen Waze en meer

Android Auto kan weer rekenen op nieuwe functies. Google heeft vijf nieuwe functies aangekondigd. Hierbij zitten verbeteringen voor Waze, maar ook games, werkprofielen en ondersteuning voor dual-sim.

Android Auto met nieuws

Vier nieuwe functies worden uitgerold naar de applicatie van Android Auto. Allereerst is er de nieuwe functie genaamd ‘GameSnacks’. Dit zijn spellen die je kunt spelen als je stil staat. Ideaal voor bijvoorbeeld in de file. Het moet tevens dienen als ontmoediging om toch de smartphone te pakken. In de Verenigde Staten kan bij enkele tankstations ook met de stem betaald worden. Hiervoor hoeft alleen maar het commando ‘Betalen voor gas’ geroepen te worden, wordt het pompnummer gevraagd en kan de transactie ingeladen worden in Google Pay.

Voor Waze zijn ook nieuwe functies aangekondigd. Het krijgt een opfrisbeurt om een naar eigen zeggen meer gestroomlijnde navigatie-ervaring te creëren. Er is ondersteuning voor een touchpad, een nachtmodus en ondersteuning voor rijstrookaanwijzingen. Verder plaatst het de kaart en routebeschrijving op de voorgrond, zonder dat andere elementen storend in beeld staan.

De twee laatste verbeteringen vinden we terug in de vorm van werkprofielen. Deze functie dook eveneens al eerder op, maar wordt vanaf nu uitgerold. Op deze manier kun je de apps die horen bij je werk snel terugvinden, zonder dat je privé-apps hier tussen staan. Handig om zo alles in één overzicht te hebben. Verder kan Android Auto nu gebruikt worden worden in combinatie met dual-sim. Hierbij kun je bijvoorbeeld bij een oproep aangeven via welke simkaart er gebeld moet worden.

De update voor Android Auto wordt vanaf nu uitgerold. Het kan even duren totdat deze bij iedereen beschikbaar is.