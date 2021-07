Android Auto begint met uitrol van games: zo ziet het eruit

Google kondigde eerder aan dat er games gespeeld kon worden op een infotainmentsysteem met Android Auto. Spellen spelen dus terwijl je in de auto zit. Dit wordt vanaf nu uitgerold voor Android Auto.

Games in Android Auto

Een aantal minigames worden vanaf nu uitgerold voor Android Auto. In de toepassing kan het zomaar zijn dat je vanaf nu ‘GameSnacks’ kunt gebruiken. Dit is de snelkoppeling naar de games die Google beschikbaar stelt. Het gaat om zogenaamde HTML5-minigames welke als eerst beschikbaar komen in de beta-versie. Spellen die te gebruiken zijn, zijn onder andere Zoo Boom, Cannonballs 3D en 2048 Giant. Er lijken in eerste instantie acht spellen beschikbaar te zijn.

Games op Android Auto – foto via Smartdroid

De uitrol is begonnen, maar zoals gezegd is het eerst de beta-versie die de nieuwe functionaliteit krijgt. Het is onbekend wanneer Google de definitieve versie van Android Auto voorziet van de nieuwe games.