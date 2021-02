Android Auto krijgt wegvriendelijke games, privacy-modus en breder scherm

Google heeft nieuwe functies aangekondigd voor Android Auto. Hierbij zit onder andere een nieuwe privacy-modus en wegvriendelijke games, jawel, voor onderweg. Tevens wordt de indeling bij brede schermen beter benut.

Android Auto met games

Sta je regelmatig in de file en verveel je je daar te pletter? Goed nieuws als je auto ondersteuning biedt voor Android Auto. Vanaf nu wordt gestart met het uitrollen van nieuwe functionaliteit. Binnenkort vind je op het scherm van je Android Auto games die je via Google Assistent kunt spelen. Je geeft hierbij gewoon het commando ‘speel een spel’. Games die nu al beschikbaar zijn via Google Assistent, kun je ook in de auto spelen. Denk hierbij aan Trivia en Jeopardy. Er zijn geen games toegestaan waarvoor je actief naar het scherm moet kijken, of waarbij er iets moet worden aangeraakt. Wanneer je auto een extra breed scherm heeft, dan kan Android Auto het scherm splitsen. Zo kun je bijvoorbeeld tegelijkertijd de muziekspeler en navigatie bedienen.

Een andere verbetering die door Google uitgerold wordt heeft te maken met de privacy, een belangrijk item, zoals we ook al schreven in de beste privacy-apps voor Android. Volgens Google kan hiermee voorkomen worden dat Android Auto zichtbaar is als je familie of vrienden hebt die meerijden. Het is niet helemaal duidelijk wat de mogelijkheden precies zijn bij deze functie.

De nieuwe verbeteringen worden in de komende weken uitgerold naar Android Auto. Het kan dus even duren totdat deze bij iedereen beschikbaar zijn. Ze werken met toestellen van Android 6.0 en hoger.