Flitsmeister voor Android Auto vanaf nu beschikbaar als beta

Zojuist heeft Flitsmeister haar eerste Android Auto beta uitgebracht. Vanaf nu kun je aan de slag met de navigatie en verkeersmeldingen van Flitsmeister in je eigen auto.

Flitsmeister met Android Auto beta

De ontwikkeling van Flitsmeister voor Android Auto is in volle gang bezig. Dit bleek eerder al nadat in december een video werd geplaatst. We zagen toen een preview van hoe Android Auto precies werkt in de auto.

Flitsmeister gaf eerder aan dat we in januari de eerste beta zouden kunnen verwachten van de Android Auto-app. Met slechts een kleine vertraging is hij er. Je kunt vanaf nu deelnemen aan de open beta en zo bijdragen aan het verbeteren van Flitsmeister voor Android Auto. In de beta vind je al een groot aantal opties die je kunt gebruiken op Android Auto. Flitsmeister biedt hiervoor de volgende opties;

Navigeren (turn by turn instructies)

Waarschuwingen voor flitsers, flitspalen, trajectcontroles etc. zoals je van ons gewend bent.

Weergeven van meerdere routes als je navigeert en een routelijn op de kaart

Pins van waarschuwingen (bijv. flitsers of stilstaande voertuigen) op de kaart

Waarschuwingen bij einde trajectcontrole of file

Beta

Deelnemers aan de beta worden gevraagd hun feedback af te leveren op het forum van Flitsmeister. Daar kunnen ook nieuwe ideeën aangedragen worden om de dienst verder uit te breiden. In de komende tijd zal het team van ontwikkelaars verder aan de slag gaan met het verbeteren van de Android Auto-app. Flitsmeister geeft verder aan dat het ook afhankelijk is van Google, wanneer de Android Auto voor iedereen beschikbaar kan zijn.

Om Flitsmeister voor Android Auto te kunnen gebruiken, dien je je eerst aan te melden voor het beta-programma van Flitsmeister. Dat kun je doen via deze link. Vervolgens duurt het enkele minuten voordat je de beta kunt downloaden. Omdat het gaat om een beta-versie kan het zijn dat je wat instabiliteit of bugs tegenkomt. Die kun je dan ook melden bij Flitsmeister zelf.

Update: Flitsmeister laat weten dat de beta nog even op zich laat wachten doordat er problemen zijn met het indienen van de release. De hoop is dat dit snel is opgelost. Het kan dus even duren totdat iedereen de beta kan gebruiken.

Video

In de video die Flitsmeister heeft gedeeld, is te zien dat het toestel aangesloten wordt middels USB. Bij enkele nieuwe auto’s is het ook mogelijk om Android Auto draadloos te starten. Vervolgens wordt Android Auto gestart en is Flitsmeister zichtbaar in het app-menu. Het startscherm wordt geopend met de kaartweergave, waarbij je ook direct een optie terugvindt om te navigeren. Rechts onderin beeld vind je de maximumsnelheid, samen met de snelheid die op dat moment gereden wordt.