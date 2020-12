Flitsmeister deelt Android Auto-app in video: bèta komt in januari

Er is meer nieuws over de Android Auto app van Flitsmeister. De langverwachte toepassing is te zien in een video, zodat we een goed beeld krijgen van de nieuwe applicatie.

Flitsmeister video over Android Auto

Flitsmeister heeft dit jaar haar tiende verjaardag gevierd. De makers van de immens populaire applicatie komen ook met een eigen Android Auto app, zo werd eerder duidelijk. Dit is eindelijk mogelijk geworden doordat Google deze mogelijkheid bied aan ontwikkelaars. De developers zijn er druk mee bezig en delen in een video alvast een eerste preview. Dat zie je vanaf 0:55 seconden in onderstaande video.

De Android-ontwikkelaar van Flitsmeister hoopt, als alles goed gaat, midden januari een eerste bèta-versie uit te brengen van de Android Auto toepassing. Een releasedatum van de definitieve versie is nog niet bekend. Eerst zal alle feedback uit de bèta verzameld worden om de definitieve applicatie zo perfect mogelijk te maken. De video die Flitsmeister online heeft gezet, kun je hieronder bekijken.