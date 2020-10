Flitsmeister bevestigt komst van Flitsmeister app voor Android Auto

Eindelijk is het zover; de langverwachte wens van Flitsmeister (en haar gebruikers) wordt realiteit. Er wordt vanaf nu gewerkt aan een eigen Android Auto app.

Flitsmeister voor Android Auto

Sinds begin augustus kunnen ontwikkelaars van verschillende soorten apps hun app optimaliseren voor Android Auto; de aangepaste versie van Android, bedoeld voor in de auto. Het gaat daarbij om app-ontwikkelaars van bijvoorbeeld parkeren en het opladen van elektrische auto’s. Nu heeft Google bekend gemaakt dat elke ontwikkelaar zijn of haar app kan optimaliseren voor Android Auto. Op dit moment betreft het een open beta-versie en apps kunnen worden uitgebracht als die fase is afgerond.

Goed nieuws is er nu ook voor de Nederlandse gebruikers. Flitsmeister heeft bekend gemaakt dat het werkt aan een eigen Android Auto-toepassing. Omdat het niet bekend is wanneer Google de beta afrondt, is onduidelijk wanneer de app voor iedereen beschikbaar komt. Ondersteuning voor Android Auto was al lange tijd een wens van de gebruikers van Flitsmeister, en van Flitsmeister zelf. Echter was het niet mogelijk hier wat mee te doen, omdat Google dit simpelweg niet op grote schaal toeliet. Nu begint de Nederlandse ontwikkelaar met het ontwikkelen van de Android Auto-variant van Flitsmeister.