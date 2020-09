Google Maps gaat nieuwe ‘Automodus’ uitrollen naar Android-app

Er lijkt een fijne verbetering op komst voor Google Maps voor Android. Uit screenshots blijkt dat gebruikers een nieuwe automodus voorgeschoteld krijgen, uiteraard bedoeld voor tijdens het autorijden.

Automodus in Google Maps

Google Maps is een enorm fijne applicatie. Voor het opzoeken van een plaats, het navigeren naar je vakantieadres of het checken van de files naar je werk. Gebruikers kunnen mogelijk binnenkort een nieuwe Automodus verwachten, welke op is gedoken bij verschillende gebruikers. Deze automodus is te herkennen aan de grotere knoppen die onderaan het scherm zijn te vinden. Deze geven je toegang tot de Google Assistent, en naar snelkoppelingen naar handige acties die van pas kunnen komen tijdens het rijden.

De snelkoppelingen kunnen zelf ingesteld worden. Zo kun je snel navigeren naar bijvoorbeeld YouTube Music, Spotify of een eigen gekozen dienst. Voor het gebruik van de muziekspelers van de muziekdiensten is de weergave ook vernieuwd, wat het bedienen makkelijker maakt dankzij de grote toetsen.

Deze Automodus is iets anders dan Android Auto, de functionaliteit lijkt wat meer uitgedund te zijn. Mogelijk werkt Google aan een opvolger voor de applicatie van Android Auto. De nieuwe feature is zichtbaar bij enkele gebruikers. Het is onbekend of op termijn iedereen de nieuwe interface uitgerold krijgt.