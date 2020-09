Google Maps voegt COVID-laag toe aan app: dit kun je ermee

Er gaat geen dag voorbij of het Coronavirus komt terug in het nieuws. Nu heeft Google een nieuwe functie aangekondigd voor Google Maps. Er komt een speciale COVID-laag die gebruikers moet helpen om veilig onderweg te blijven.

COVID-laag in Google Maps

We kunnen een nieuwe functie verwachten in Google Maps. De kaartendienst wordt uitgebreid met een zogenaamde COVID-laag, zo noemt Google die. Deze tool moet informatie geven over het aantal COVID-19 gevallen in een bepaald gebied. Op die manier hoopt Google dat mensen slimmere en beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over waar je heen wilt en wat je moet doen.

Hoe werkt deze COVID-laag? Deze functie moet in de komende weken uitgerold worden en beschikbaar komen in het lagen-venster. Met deze laag ingeschakeld, krijg je te zien wat het gemiddeld aantal nieuwe corona-gevallen is per 100.000 mensen in een bepaald gebied. Hierbij wordt ook laten zien of het om een dalende of stijgende trend gaat. De kleur moet erbij helpen om dit beter inzichtelijk te maken. De gegevens zijn beschikbaar op landniveau voor alle 220 landen. Indien beschikbaar worden ook gegevens per staat, provincie of stad niveau getoond.

De informatie in de COVID-laag in Google Maps is afkomstig van verschillende bronnen, die hun informatie weer krijgen van de WHO, Ministeries van volksgezondheid, nationale en lokale gezondheidsinstanties en ziekenhuizen. De informatie die nu al in Google Zoeken beschikbaar is, komt dus naar Google Maps. Vanaf deze week wordt de functie uitgerold in de Google Maps app en hij komt beschikbaar voor Android en iOS. Bij ons was hij direct zichtbaar.

Gisteren schreven we al over de nieuwe Google Maps profielen die vanaf nu beschikbaar zijn.