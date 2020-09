Google Maps rolt profielen uit in Nederland: zo gebruik je ze

Het lijkt erop dat Google Maps steeds meer een sociaal netwerk wordt. Met de nieuwe profielen-functie kun je aan de slag met het volgen van anderen en je eigen profiel.

Google Maps profiel

Eind juli kwam Google met de aankondiging van de nieuwe Google Maps profielen. Hiermee kun je anderen volgen, en ook je eigen profiel bekijken. Het is al langer mogelijk om je eigen profiel te bekijken en deze te bewerken, maar het overzicht hiervan is duidelijk verbeterd. In één oogopslag zie je direct de onderwerpen waarover je vaak schrijft in je reviews; bij mij gaat het blijkbaar te vaak over currywurst, braadworst en wandelen. Vanuit je profiel heb je ook toegang tot foto’s.

Gebruikers kunnen zien wie anderen volgen en door wie zij gevolgd worden. Bij de instellingen kun je ervoor kiezen om je gegevens niet of wel met bedrijven te delen. Daarnaast kan je indien gewenst je profielweergave beperken, zodat ze niet door je profiel kunnen spitten. Je kiest dan zelf welke volgers je wilt toestaan.

De profielen in Google Maps kun je vanaf nu gebruiken. Anderen kunnen hun profiel met je delen, zodat je hen kunt volgen, maar je kunt ook bij reviews en dergelijke een profiel aantikken.