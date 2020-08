Google Maps treft voorbereidingen voor tonen entreeprijs

Het team van ontwikkelaars bij Google Maps zit niet stil. Opnieuw wordt er gewerkt aan nieuwe functies. Uit de nieuwste berichten komt naar voren dat Maps de entreeprijs moet gaan tonen.

Entreeprijs in Google Maps

Google Maps is een tool die veel meer doet dan je van A naar B navigeren. Je kunt er interessante plekken mee ontdekken, reviews lezen en handige informatie vinden. De ontwikkelaars van Google Maps werken nu aan een nieuwe functie die een andere verbetering lijkt toe te voegen.

In de code van versie 10.49 van de Android-app zijn aanwijzingen gevonden voor een nieuwe feature. Gebruikers krijgen binnenkort de entreeprijzen te zien van verschillende voorzieningen. Hierbij wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen voor volwassenen en de verschillen tussen data, tijd en andere opties. Mogelijk wordt het dan ook mogelijk gemaakt om tickets te kopen via de kaarten-app van Google.

Vooralsnog is de aanwijzing alleen gevonden in de code van Google Maps. Het is niet bekend of en wanneer deze functie breed uitgerold gaat worden en of deze dan ook direct in Nederland beschikbaar is.