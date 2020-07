Google Maps wordt meer sociaal netwerk: je eigen profiel, volgen en meer

Google heeft met regelmaat nieuwe features toegevoegd aan Google Maps. Dat is nu niet anders. Het wordt meer een sociaal netwerk, want je kunt nu anderen volgen.

Sociaal netwerk in Google Maps

Het aantal sociale functies in Google Maps is de laatste tijd al verder uitgebreid. Zo is het al mogelijk om bedrijven een bericht te sturen, vanuit de navigatie-app. Google gaat nu een stap verder. Het bedrijf heeft bekend gemaakt dat er als het ware een hele social media omgeving bij komt.

Het wordt in Google Maps mogelijk gemaakt om andere gebruikers van het platform te volgen. Anderen kunnen dan openbare recensies, foto’s en publieke lijsten bekijken die je als gebruiker hebt geplaatst. Net als bij Facebook en Twitter zie je ook een volgknop. Tevens kun je bij anderen zien door wie ze gevolgd worden en wie zij zelf volgen. Op het profiel wordt getoond welke onderwerpen het meest besproken worden door diegene.

Wanneer je iemand volgt, komen de nieuwe bijdragen automatisch tevoorschijn in het tabblad ‘updates’ in de Google Maps app. Google heeft ook gedacht aan de privacy. Je kunt je profiel afschermen voor anderen. Updates zijn dan alleen zichtbaar voor volgers die je zelf hebt geaccepteerd.

Google laat weten dat de nieuwe functie in de komende tijd uitgerold wordt naar iedereen. Het kan best dagen of een paar weken duren voordat de uitrol bij iedereen is voltooid.