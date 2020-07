Google Maps begint met tonen van verkeerslichten in app

Een opvallende nieuwe wijziging in de Google Maps app. De toepassing laat nu bij verschillende gebruikers kruispunten met verkeerslichten zien.

Verkeerslichten in Google Maps

Google Maps wordt continue verbeterd door het team van ontwikkelaars. Onlangs werd al duidelijk dat er handige Street View markeringen aan komen, nu wordt een andere functie getest. Bij een aantal gebruikers wordt een icoontje van verkeerslichten getoond. Dit is te zien tijdens het navigeren, maar ook bij de ‘normale’ kaartweergave. Het is een klein pictogram, maar wanneer je dichterbij het stoplicht komt, wordt het icoontje groter.

Er wordt vooralsnog geen geluidssignaal gegeven bij het naderen van een stoplicht. Onbekend is of dit in de toekomst wel gaat gebeuren. De gesproken navigatie is er (nog) niet op aangepast. Wellicht wordt het in de toekomst mogelijk dat Google Maps een aanwijzing geeft zoals ‘Ga bij de volgende verkeerslichten linksaf’.

Het lijkt te gaan om een zeer kleinschalige test. Ook hier zien we de verkeerslichten niet in Google Maps. Het is niet bekend of de functie ook breed beschikbaar komt, en zo ja, of deze ook naar Nederland komt. We houden het in de gaten! Mocht jij ze wel zien, laat het ons dan zeker weten!