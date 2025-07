Android-tip: een snellere ervaring door animaties te versnellen

Android is een uitgebreid en reuzehandig besturingssysteem voor op je smartphone of tablet. Fabrikanten voegen vervolgens weer eigen functies en mogelijkheden toe. Maar mag het allemaal wel wat sneller? Dan kun je met deze handige Android tip je animaties versnellen.

Animaties versnellen

Je Android-toestel zit boordevol mogelijkheden en functies. Tel daar de vele mogelijkheden uit de Google Play Store bij op; en je komt de tijd wel door. En misschien herken je het wel; je telefoon voelt niet altijd even snel aan. Dat hoeft niet altijd met de opslagruimte te maken te hebben, die lekker gevuld is met kattenfoto’s, apps en andere bestanden. Ook fabrikanten kunnen Android mooier maken, bijvoorbeeld met het gebruik van animaties.

Animaties zie je bijvoorbeeld wanneer je schakelt tussen apps, of tussen schermen. Deze zien er mooi uit, maar kunnen wel voor een (beetje) vertraging zorgen van je toestel. Door ze te versnellen of uit te schakelen, voelt je toestel gelijk een heel stuk sneller aan. Dit zonder applicaties te moeten verwijderen, of door je galerij de bezem te moeten halen. Hoe je dit doet, leggen we je hieronder uit.

Om de animaties te versnellen of uit te schakelen, moet je naar de ontwikkelaarsinstellingen. Dit klinkt zwaarder dan het is, en met het aanpassen van deze instelling kan er eigenlijk niets misgaan. Volg de onderstaande stappen om hiermee aan de slag te gaan.

Ga naar de instellingen van je telefoon (of tablet). Scrol naar ‘Over de telefoon’. Bij sommige merken heet dit anders, zoals bij OnePlus; ‘Over apparaat’. Kies de software-versie, of bij OnePlus bijvoorbeeld ‘Versienummer’ onder ‘Versie’. Vervolgens worden de ontwikkelaarsinstellingen toegevoegd aan het overzicht met instellingen. Ga een stap terug en zoek deze terug in het rijtje van instellingen. De instellingen hiervoor vind je bij ‘Systeem en updates’ of met het gebruik van de zoekbalk van de instellingen, bij Ontwikkelaarsopties. Scrol vervolgens naar drie opties; vensteranimatieschaal, overgangsanimatieschaal en schaal voor animatieduur. Standaard staan deze op 1x, maar je kunt deze op 0,5 zetten om te versnellen. Een andere optie is om de animaties uit te zetten. Je zult zien dat je telefoon razendsnel aanvoelt!

