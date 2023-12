Apps ordenen en in mappen plaatsen op je Android

Vandaag gaan we wat overzicht brengen in de apps op je smartphone of tablet door deze in mappen te plaatsen. Misschien heb je net een nieuw Android toestel of tablet gekocht en wil je een wat opgeruimder startscherm maken.

Overzicht in je apps

Met deze basis tip voor Android kan je wat extra overzicht en rust creëren op je toestel of tablet. Er zit geen limiet aan het aantal mappen dat je kunt maken op je startscherm. Laten we beginnen met het maken van de eerste map!

Apps samenvoegen in een map

Op je startscherm kies je een applicatie die je in een map wilt hebben. Houd het icoontje van de app ingedrukt, deze zal gaan “zweven”. Sleep de app op een andere app die in dezelfde map geplaatst moet worden.

Je kunt de app ook verslepen naar een van de andere schermen, door naar de linker of rechter rand te slepen.

Laat de app los zodra je ziet dat het een mapje vormt. Open de map nu, tik op “Map” of “Mapnaam” om de nieuwe map een betere naam te geven.

Apps uit een map verwijderen

Wil je een app uit een map verwijderen dan is dat zo gedaan!