De 33 beste Android-apps van 2023

We hebben in 2023 de nodige applicaties besproken. In dit artikel zetten we de beste Android-apps van het jaar 2023 op een rijtje. Welke apps zijn een installatie waard? Dit zijn de 33 beste apps van het jaar 2023.



Beste apps van 2023

Op DroidApp hebben we het afgelopen jaar weer de nodige apps met je gedeeld. Nieuwe apps, applicaties die we tegenkwamen waarover we je graag bijpraten of applicaties die voorzien zijn van een update. Zoals ieder jaar maken we aan het eind van het jaar een mooie samenvatting met de beste applicaties van het afgelopen jaar. Zo ook met dit artikel. Dit zijn de beste apps van 2023. We hebben ze neergezet in willekeurige volgorde.

Benieuwd naar de eerdere edities, met de beste apps van dit jaar? Bekijk deze van de afgelopen jaren terug, bijvoorbeeld;

Buienradar

De winnaar van onze weer-app test 2023; de applicatie van Buienradar. De app is dit jaar voorzien van updates. Daarbij zijn er ook nieuwe widgets toegevoegd. Een fijne verbetering, waarmee je direct zicht hebt op de voorspelling voor de komende uren, en ook het actuele weer met de verwachte neerslag.

Revolut

In onze Revolut review hebben we uitgebreid gesproken over de applicatie van deze bank. Met Revolut krijg je namelijk zonder extra kosten een (inmiddels Nederlands IBAN-nummer), met een creditcard die je kosteloos kunt gebruiken. Daarbij is Revolut erg interessant als je de grens over gaat, naar een land zonder euro. Je kunt zonder vervelende hoge wisselkoersen namelijk gewoon in het buitenland betalen. Dit jaar werd Revolut 10 uitgebracht, voorzien van een nieuw design. Wil je zelf aan de slag met Revolut, dat kun je doen via deze link.

Stippl

Het kan soms een uitdaging zijn om samen met iemand anders een reis te plannen. De Stippl app kan je hier mooi bij helpen. Je kunt zelf je reis samenstellen, waarbij je eenvoudig instelt wanneer je waar verblijft, en wat de kosten zijn van bijvoorbeeld je accommodatie. Voor je vakantie kun je ook een inpaklijst samenstellen, zodat je niets vergeet als je de deur uitgaat.

Plantigo

Plantenliefhebbers kunnen aan de slag met de app Plantigo. Deze app kan namelijk gebruikt worden voor het overnemen van planten van anderen, je eigen planten voor verkoop aan te bieden of juist stekjes van planten uit te wisselen. Bij de aangeboden planten zie je ook welke soort verzorging ze nodig hebben. Weet je direct of jij wel de geschikte eigenaar bent voor de plant.

Lees Simpel app

Heb je moeite met de brieven die je krijgt, zoals een brief van de zorgverzekeraar of de Belastingdienst, dan kun de Lees Simpel app gebruiken. Met deze applicatie maak je een foto van de brief, waarbij middels AI de brief gemakkelijker leesbaar wordt gemaakt. Zo wordt de belangrijkste informatie eruit gepikt, waardoor hij eenvoudiger te begrijpen wordt. De applicatie kan overweg met vrijwel alle brieven.

DrinkWaterSpots

Met de app DrinkWaterSpots vind je direct de tappunten voor vers water in Nederland. Ideaal voor tijdens een fietstocht, of tijdens een lange wandeling. Je kunt bij zulke punten namelijk terecht voor het opfrissen of om je waterfles weer bij te vullen. Mis je een locatie, of is er eentje buiten werking? Dan kun je deze indienen om toe te voegen.

WhatsApp

In 2023 zijn er veel grote veranderingen doorgevoerd in WhatsApp. Met nieuwe updates die zijn uitgerold, kwamen ook nieuwe functies. Je kunt bijvoorbeeld eindelijk WhatsApp berichten naar jezelf sturen. Ook kun je nu Chatvergrendeling gebruiken voor een verbeterde beveiliging en kun je berichten bewerken. Verder kwam er Wear OS ondersteuning en kun je nu videoberichten sturen. Vanaf nu kun je ook nog makkelijker niet-opgeslagen nummers appen.

Hallo

Eerder dit jaar hebben we op DroidApp geschreven over de app ‘Hallo’. Dit is een applicatie die voorzien is van een AI-leraar. Hierbij kun je middels kunstmatige intelligentie aan de slag met het leren van een nieuwe taal. Je kunt kiezen uit meer dan vijftig talen, waarbij je gebruik kunt maken van de slimme AI functies.

ChatGPT

Een dienst waarover heel veel gezegd en gesproken werd in 2023, was ChatGPT. Van de zomer werd de ChatGPT app uitgebracht, waarmee je aan de slag kunt gaan. Vragen stellen en antwoorden krijgen, of helpen met inspiratie; het zijn een paar van de mogelijkheden die deze populaire AI-tool biedt.

Fly Corp

Een vermakelijke game waarmee het doel is om je eigen luchtvaartmaatschappij te runnen. Dat is het doel van de game Fly Corp. Je kiest de routes zelf, maar moet er wel voor zorgen dat je de drukte voor kunt blijven. Zowel op de luchthavens als op de vluchten zelf dien je alles in de gaten te houden. Je breidt vervolgens uit met nieuwe verbindingen en meer luchthavens. Het spel is gratis te downloaden uit de Google Play Store.

Tikkie

Bij Tikkie kun je sinds dit jaar de Groepie-functie gebruiken. Hiermee wordt middels een kort spelletje in de applicatie, direct bepaald wie de volgende keer het drankje haalt bij het stappen. Het bedrag kan in de gezamenlijke pot waarbij het bedrag vervolgens eerlijk verdeeld kan worden.

NS Lekker Onderweg

Ga je vaak met de trein, en spring je voordat je de trein ingaat, nog even binnen bij bijvoorbeeld Julia’s of de Kiosk? Met de de NS Lekker Onderweg app spaar je digitaal voor gratis producten. Zo spaar je bijvoorbeeld voor een gratis kopje koffie of een croissant. Er doen verschillende winkels op het station mee aan de de spaarkaart.

Google One

Google One is de applicatie die van pas kan komen voor iedereen met een Google One-abonnement. Dit geeft je bijvoorbeeld meer opslagruimte in Google Drive, maar ook extra bewerkingsopties in Google Foto’s. Echter is er sinds dit jaar nog een functie beschikbaar voor alle Google One-gebruikers; de gratis Google One VPN. Eerder was deze alleen beschikbaar voor degenen met het duurste abonnement.

Earth Hero app

De Earth Hero app is een applicatie die je inzicht geeft in klimaatverandering en alles wat ermee te maken heeft. Met de Koolstoftracker kun je je eigen CO2-uitstoot berekenen en zien of daarin verbetering zichtbaar is na verloop van tijd.

Sweat

De Sweat app is een fitness-app, speciaal voor vrouwen. De applicatie helpt je om op een ondersteunende en effectieve manier fit te worden. Hierbij krijg je verschillende oefeningen en opdrachten en worden deze afgestemd op je eigen wensen en je niveau.

ANWB Onderweg

De ANWB Onderweg app is dit jaar voorzien van een handige verbetering. Het toont sinds juni ook de brandstofprijzen in het buitenland. Wel zo handig, want net als in Nederland kan het lonen om een stukje om te rijden. Houd er wel rekening mee dat deze prijs niet altijd klopt, en zo zijn we in Zweden ook tankstations tegengekomen die helemaal niet bestaan. Wil je in Nederland zo voordelig mogelijk tanken, raadpleeg dan ons overzicht met goedkoop tanken apps. Daar vind je nog meer handige tips!

Ruff

Ruff is een fijne, rustige applicatie voor het bijhouden van je takenlijstjes, ideeën, gedachten en natuurlijk je notities. De app is eenvoudig in opmaak en brengt je verschillende instellingen om zaken te personaliseren. Ruff is een mooie aanvulling op je bestaande teksteditor of taken-app en de notities worden gesynchroniseerd met je account.

Tweek

Je taken en je agenda-items bundelen in één applicatie? Dat kan met Tweek. De app biedt verschillende soorten opties en widgets, waardoor je direct inzicht hebt in de verschillende zaken. In de betaalde versie kun je je Google Account koppelen en deze synchroniseren met de Tweek app.

Gaspedaal

Ben je op zoek naar een occasion, dan kan dit soms best een flinke zoektocht zijn. Ga je voor die kleine Hyundai, of toch voor een grote Mazda, of misschien ben je wel op zoek naar een fijne Volvo. De mogelijkheden zijn eindeloos. Met de Gaspedaal app kun je je zoekopdracht direct breed uitvoeren. Je doorzoekt met deze applicatie namelijk meerdere occasionsites. Hierbij kun je verschillende filters gebruiken, zodat je alleen te zien krijgt waar je naar op zoek bent.

Stellarium

Met de app Stellarium kun je de sterrenhemel verkennen en begrijpen. Je krijgt een nauwkeurige simulatie van de hemel, waarbij je kunt kiezen voor verschillende tijden en locaties. Planeten, satellieten, sterren en ook het ISS kun je op deze manier ontdekken. Ook krijg je een realistische weergave van de zonsondergang en atmosferische omstandigheden.

Reimagine

Reimagine maakt gebruik van AI en kan je oude foto’s inscannen en verbeteren. Een vouw in een foto, of een monochrome familiefoto inkleuren, het is allemaal mogelijk met deze app. Daarbij is de applicatie dermate slim dat ook krassen op foto’s netjes weggewerkt kunnen worden.

Rewind Music Time Travel

Wat waren de hits van jaren geleden? De app Rewind Music Time Travel geeft je een overzicht van de hits van de afgelopen jaren. Benieuwd welke tracks in 2000 aan de top stonden, of juist in 1987? Met de applicatie krijg je dit helemaal helder. Je ziet ook welke gebeurtenissen de muziekwereld hebben gevormd en je kunt ontdekken hoe bepaalde artiesten populair zijn geworden.

Telegram

Telegram heeft in 2023 ook aardig gesleuteld aan de app. Vanaf nu heb je bijvoorbeeld vergaande energiebesparing-opties, die je helemaal kunt personaliseren. Er is ook een nieuwe profielfotomaker en je ziet direct duidelijk welke bestanden het meeste vragen van je databundel. Na Instagram kun je ook in Telegram Stories maken en delen, waarbij je veel meer kunt instellen dan bij andere apps.

Trakt.tv

Benieuwd welke series en films je allemaal hebt bekeken? De app van Trakt.tv houdt dit allemaal voor je bij. Handig, want zo krijg je ook suggesties voor wat je mogelijk nog interessant vindt en kun je aan de slag met de tips van andere kijkers. Handig aan Trakt.tv is dat je ook de content van andere streamingdiensten kunt combineren.

Sygic

Aan het eind van het jaar werd de app van Sygic voorzien van een nieuwe lik verf. Het verbeterde design was nieuw doorgevoerd met de recente update, en ook zijn er verschillende andere aanpassingen gedaan. Zo zijn er diverse optimalisaties en is de indeling wat veranderd.

Proton Pass

Met Proton Pass heb je een beveiligde omgeving voor je wachtwoorden en inloggegevens. De dienst is van Proton, een bekend Zwitsers bedrijf dat verschillende diensten aanbiedt voor een betere online beveiliging. Niet alleen kun je de toepassing op je smartphone gebruiken, Proton Pass kan ook overweg met verschillende browsers.

Swisstopo

Vakantie gepland naar Zwitserland? Dan is de app Swisstopo een aanrader. In deze toepassing vind je hoogwaardige kaarten van dit schitterende land. Zo kan de applicatie goed van pas komen tijdens je wintersport, maar ook tijdens het wandelen of fietsen. In de Swisstopo app vind je de officiële wandelpaden, samen met luchtfoto’s en ook is er een panoramamodus.

Breathe

Wil je even tot rust komen, dan kan de app Breathe je daar heel goed mee helpen. De applicatie helpt je met oefeningen, waarbij je kunt ontspannen, focussen of juist stress verminderen. Andere oefeningen helpen dan weer met het beter in slaapvallen en ook kun je adempatronen maken en deze oefenen.

Coinmerce

Bitcoin apps zijn er in vele soorten en maten. Dat hebben we in een eerdere special al met je gedeeld, in de beste crypto apps. Eén van de handige applicaties is de Coinmerce app. Deze app laat je meer dan 190 verschillende cryptomunten verhandelen. Voordeel is dat je ook met een klein bedrag al kunt instappen en dat je ook via bots kunt handelen. Je kunt direct beginnen op Coinmerce.

Pocket City 2

Een vermakelijke game waarin je een eigen stad opbouwt; Pocket City 2. In het spel begin je met een snelgroeiend dorp, dat uiteindelijk een stad wordt. Op verschillende manieren dien je de inwoners tevreden te houden en kun je ook als first-person je door de stad bewegen. Tevens kun je verschillende uitdagingen aangaan, ook met je vrienden.

Flitsmeister

Een grote update werd dit jaar uitgerold voor Flitsmeister, met Flitsmeister 11.0. Hierbij is het design van de applicatie flink op de schop gegaan. Ben je Pro-lid, dan kun je vanaf nu ook de brandstofprijzen in Flitsmeister bekijken. De applicatie laat je daarmee niet alleen besparen op verkeersboetes, maar ook op brandstofkosten.

Lifesum

Wanneer je bewuster wilt eten en drinken, dan is de app Lifesum een installatie waard. Wil je je gewicht behouden, aankomen of juist afvallen; dan kan je dit doel instellen in de applicatie. Vervolgens helpt de app je met aanbevelingen en krijg je inzicht in je eetgedrag.

NASA

Met de NASA app heb je ook toegang tot NASA+. Dit is de gratis streamingdienst van de ruimtevaartdienst. Je vindt hier een uitgebreid aanbod aan informatie, wetenschap en entertainment. Ben je geïnteresseerd in de ruimte, het heelal en alles daaromheen, dan kun je met deze dienst je hart ophalen.

Wat was jouw favoriete app van het afgelopen jaar? We horen het graag van je. Deel je favoriet in een reactie onder dit artikel.