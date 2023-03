Tikkie update brengt 4 nieuwe, toffe functies

Een nieuwe update is klaargezet voor de Tikkie app. In de nieuwe versie van de app zien we handige verbeteringen voor de Groepie functie.

Groepie functie uitgebreid

In de Google Play Store staat een nieuwe update klaar voor betaal-app Tikkie. De nieuwste versie van de app brengt in totaal twee fijne verbeteringen die het gebruik van de applicatie nog prettiger maken. Het gaat specifiek om nieuwe functies voor de Groepie functie. Hiermee kun je kosten delen met meerdere mensen die in een groepje zitten.

Allereerst is het na het aanmaken van een groep, nu mogelijk om anderen sneller uit te nodigen. Dit kan middels een QR-code. Wanneer de ander die code scant, kan hij of zij direct deelnemen aan de Tikkie-groep. Tikkie voegt ook nog een andere handige functie toe; de Groepie game. Hiermee bepaalt de app wie het volgende rondje haalt. De winnaar doet het bedrag in de Groepie pot. Zo moet gezeur voorkomen worden over wie het volgende rondje haalt.

Er zijn ook nog enkele andere verbeteringen in de app van Tikkie. Je kunt nu sneller de naam aanpassen van je Groepie, en ook krijg je beter inzicht in de totale kosten van de groep en van jezelf.