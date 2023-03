De goedkoopste sim-only aanbiedingen: maart 2023

Het leven is al duur zat, dus waarom niet besparen op je maandelijkse telefoonkosten? Verschillende providers hebben mooie aanbiedingen of voordeeltjes. Die zet DroidApp voor je op een rij.

Sim-only aanbiedingen maart 2023

Iedere maand wordt er door providers gestunt met aanbiedingen. Daar zitten ook sim-only aanbiedingen bij, waardoor je leuk kunt besparen op je maandelijkse kosten. Over het algemeen kunnen we stellen dat slechte providers er qua netwerk niet meer zijn in ons land. Wel kan het bij overstappen van netwerk altijd handig zijn om de dekkingskaart te bekijken van de provider. In Nederland zijn er veel verschillende providers, al maken ze altijd gebruik van één van de drie netwerken; dat van KPN, T-Mobile of Vodafone.

We zetten in dit artikel de goedkoopste sim-only aanbiedingen van maart 2023 voor je op een rijtje. Waar haal je de beste deal?

Nog niet helemaal duidelijk wat je wilt? Gebruik onze handige sim-only vergelijker, waarmee je precies ziet welk abonnement het beste bij je past.

De Galaxy S23+

Gratis Moto G13 met Ben

We zijn gestuit op een mooie aanbieding met een gratis smartphone. Nu is gratis altijd relatief, maar de aanbieding wordt er niet slechter op. Tijdelijk krijg je de Moto G13 gratis in combinatie met een goedkoop Ben-abonnement. De bundel met 15GB en 200 minuten/sms kost je 10,00 euro per maand. De Moto G13 krijg je hier gratis bij. Het toestel krijg je ook gratis bij een goedkoper abonnement, waarbij de prijs begint bij 7,50 euro per maand. De aansluitkosten zijn tijdelijk 0,00 euro. Heb je thuis T-Mobile, dan krijg je nog meer voordeel.

Te bestellen bij Mobiel (tijdelijke aanbieding)

50+ Mobiel

Bij 50+ Mobiel kun je profiteren van de voordelen van het netwerk van Vodafone. Ondanks de naam van de provider kun je met elke leeftijd terecht bij 50+ Mobiel. Bij deze provider krijg je de eerste 12 maanden van een tweejarig contract leuke korting. Dit betekent dat je voor de bundel met 7000MB en onbeperkt bellen eerst 6,00 euro per maand betaalt. Na het jaar ga je naar 9,00 euro. Ook zijn er nog goedkopere bundels met 3000MB, of juist bundels met meer gigabytes. Wil je nog meer besparen? Deze maand kun je terecht via deze link bij Belsimpel. Je krijgt dan bij het afsluiten van een sim-only abonnement van 50+ Mobiel, 35 euro cashback. Leuk meegenomen!

Te bestellen bij Belsimpel

Of bij 50+ Mobiel

Simpel

Als er één provider is die met regelmaat goed scoort met de aanbiedingen, dan is het Simpel wel. De provider doet dat ook deze maand, en geeft je voor 14,00 euro per maand een bundel met 14GB en onbeperkt bellen. Voor een bedrag van 6,00 euro per maand heb je de bundel met 100 minuten en 2GB. Eventueel kun je een bundel met onbeperkt bellen toevoegen voor 1,50 euro per maand. Ben je bang dat je meer verbruikt dan je bundel; dan kun je een plafond instellen.

Te bestellen bij Simpel

Youfone

Sinds februari kun je bij Youfone profiteren van toegang tot het 5G-netwerk! En snel ook nog, met een downloadsnelheid van 200 Mbit/s en een uploadsnelheid van maximaal 100 Mbit/s. Je maakt gebruik van het KPN-netwerk en krijgt voor 11,00 euro per maand de bundel met 15GB en onbeperkt bellen. De eerste twaalf maanden betaal je 10,00 euro voor de bundel. De aansluitkosten zijn deze maand ook geschrapt. Bij Youfone heb je keuze uit zes internetbundels.

Te bestellen bij Youfone

Ben

Bij Ben zijn ook de aansluitkosten geschrapt. Tevens wordt bij Ben gestunt met een mooie aanbieding. De bundel met 15.000MB en 200 minuten/sms kost je 10,00 euro per maand. Heb je thuis T-Mobile, dan krijg je 1000MB extra en 5,00 euro korting op je T-Mobile Thuis abonnement.

Te bestellen bij Ben

Er is meer

Er zijn natuurlijk nog meer providers en aanbiedingen waarvan je kunt profiteren. Hieronder vind je direct de sim-only pagina’s van de desbetreffende providers.