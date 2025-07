Samsung Galaxy S24-modellen en A56 krijgen juli-update

Vijf modellen van Samsung worden vanaf nu bijgewerkt met een nieuwe update. Samsung heeft de update van juli klaargezet voor onder andere de Galaxy S24-modellen, en voor de A56. Dit betekent dat de toestellen weer helemaal bij de tijd zijn.

Juli-update voor eerste Samsung-toestellen

De eerste Samsung-toestellen worden door het Zuid-Koreaanse merk bijgewerkt met een nieuwe update. Het is de beveiligingsupdate van juli 2025. Deze nieuwe update is door Google weliswaar al vrijgegeven, maar inhoudelijke details hierover zijn nog altijd niet gedeeld. Dat betekent echter niet dat fabrikanten stil moeten zitten. Samsung is begonnen met het verspreiden van deze update, samen met de eigen patches van het merk.

De update komt beschikbaar voor in totaal vijf toestellen in Nederland en België. Dit omvat de Galaxy A56, welke we onlangs uitgebreid in de Samsung Galaxy A56 review hebben besproken, en de Galaxy S24-serie. In dat laatste geval gaat het om vier toestellen; de Galaxy S24, S24+, S24 Ultra en ook de S24 FE.

Wanneer je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je toestel. Eventueel kun je ook handmatig controleren of er een update beschikbaar is, via het menu met instellingen.

