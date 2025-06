Samsung Galaxy S24-serie krijgt juni-update; Android 15 voor A33 en A15

Zes smartphones van Samsung worden voorzien van een nieuwe update. Bij de Galaxy S24-serie gaat het om een nieuwe beveiligingsupdate; bij de A33 en A15 is een grotere update; Android 15 staat voor deze toesgtellen klaar.

Galaxy A33 en A15 met Android 15

Een update naar Android 15 staat klaar voor de Samsung Galaxy A33 en Galaxy A15. Gebruikers zien de update vanaf nu binnenrollen, zo laat Wim ons weten. Eerder werden verschillende toestellen van de fabrikant al bijgewerkt met de nieuwe Android-versie. Nu komen daar deze twee toestellen bij. Samen met Android 15 wordt ook One UI 7 toegevoegd. Nieuwe functies zijn bijvoorbeeld de verticale lijst met apps, de Now Bar in het vergrendelscherm, vernieuwde camera-app en met de knop aan de zijkant kun je snel Gemini openen, de assistent van Google.

Galaxy S24-serie

De drie modellen uit de Samsung Galaxy S24-serie worden voorzien van een nieuwe update. We horen van Wim dat zijn toestel geüpdatet is naar de beveiligingsupdate van juni. Deze nieuwe patch pakt tientallen kwetsbaarheden aan in de beveiliging van het toestel, samen met patches van Samsung zelf. Je krijgt een melding als je deze update op je Galaxy S24, S24+ of S24 Ultra kunt installeren.

