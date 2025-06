Samsung deelt eigen details beveiligingsupdate juni: dit is er verbeterd

Samsung heeft de details gedeeld over de eigen beveiligingsupdate van juni. Het gaat om de eigen patches die door de fabrikant toegevoegd worden aan de Google-update.

Samsung over juni-update

Een nieuwe beveiligingsupdate voor Android werd vorige week gepresenteerd: beveiligingsupdate juni 2025. Verschillende fabrikanten voegen hier nog extra patches aan toe. Zo ook Samsung, dat nu informatie deelt over de beveiligingsupdate van juni.

In totaal worden door Samsung 19 verbeteringen toegevoegd aan de juni-update. We zien dat verschillende zaken bij Samsung worden aangepakt. Zo wordt melding gemaakt van verschillende verbeteringen voor de vingerafdrukscanner, welke betrekking hebben op de software ervan. Samsung heeft ook de software van de Galaxy Watch van een verbetering voorzien; net als de camera. In de changelog zien we verder optimalisaties voor de Thema-kiezer en voor Bluetooth.

Samsung zal in de komenden dagen en weken starten met het verspreiden van de beveiligingsupdate van juni. Krijg je een update binnen voor je toestel; laat het dan zeker weten. We ontvangen graag een screenshot via de mail, welke gestuurd mag worden naar redactie@droidapp.nl.

