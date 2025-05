Samsung Galaxy S25 Edge aangekondigd: de allerdunste Galaxy

Een nieuwe high-end smartphone van Samsung is officieel aangekondigd. De fabrikant heeft de langverwachte Galaxy S25 Edge officieel voor het publiek gepresenteerd. Met een dikte van slechts 5,85 millimeter is het de dunste smartphone uit de S-serie.

Samsung presenteert Galaxy S25 Edge

De Samsung Galaxy S25-serie krijgt er een vierde gezinslid bij. De Zuid-Koreaanse fabrikant kwam eerder al met teasers en we zagen zelfs het toestel in levende lijve al, nu is de aankondiging er definitief. De Samsung Galaxy S25 Edge is met een dikte van slechts 5,85 millimeter erg dun te noemen. De dikte van de ‘normale’ Galaxy S25 komt uit op 7,2 millimeter. De zijkant is voorzien van een titanium frame. Aan de voorzijde is een 6,7 inch AMOLED-scherm met het nieuwe Gorilla Glass Ceramic 2. Deze moet ervoor zorgen dat het scherm nog beter beschermd is. De S25 Edge is IP68 gecertificeerd, en kan daardoor tegen water en stof, al zitten hier uiteraard beperkingen aan.

Samsung heeft voor de Galaxy S25 Edge gekozen voor de Snapdragon 8 Elite. Deze processor zagen we eerder al in de andere modellen uit de S25-reeks. Aan boord is verder 12GB werkgeheugen en een opslagruimte van 256GB/512GB. De telefoon heeft een 3900 mAh batterij, wat redelijk bescheiden is. Maar volgens Samsung moet dit geen probleem zijn, door een zuinige afstelling van hard- en software. Doordat het toestel erg dun is, had er waarschijnlijk ook geen grote accu in gepast. Er is WiFi 7 en Bluetooth 5.4.

Voor fotografie biedt de smartphone een 200 megapixel hoofdcamera, bijgestaan door een 12 megapixel groothoeklens. Een telelens is niet aanwezig op het toestel. Opvallend over de hoofdcamera, is dat deze hetzelfde is als de 200MP sensor uit de Galaxy S25 Ultra. Hiermee heeft de Galaxy S25 Edge op papier in ieder geval, een betere camera dan de S25 en Galaxy S25+. Aan de voorkant biedt de telefoon een 12 megapixel selfie-camera. Op het gebied van AI kun je je lol op met de verschillende AI-functies, welke we ook kennen van de S25-serie. Het toestel krijgt zeven jaar updates; zowel Android OS-updates als beveiligingsupdates.

Met de nieuwe Samsung Galaxy S25 Edge richt Samsung zich vooral op degenen die een dunne, stijlvolle telefoon zoeken, zonder in te leveren op de high-end specificaties. Hiervoor moet je wel flink in de buidel tasten. Het toestel kost 1249 euro. Voor honderd euro meer krijg je de 512GB-variant. De hele maand kun je wel profiteren van de promotieaanbieding, waarbij je voor het bedrag van de 256GB-versie, de variant krijgt met 256GB opslagruimte. De smartphone van Samsung kan direct besteld worden bij de Samsung Store van Samsung zelf, en bij Belsimpel. De S25 Edge wordt vanaf 30 mei uitgeleverd.