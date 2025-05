Samsung deelt eigen details beveiligingsupdate mei 2025: 20 fixes

Samsung heeft details gepubliceerd over de inhoud van de eigen update van mei. Met de patch vanuit Google worden al een hoop verbeteringen doorgevoerd, Samsung zelf voegt er daar nog twintig aan toe.

Galaxy’s krijgen mei-update met meer fixes

Van de week schreven we over beveiligingsupdate mei 2025. Deze wordt inmiddels uitgerold naar de Pixel-modellen. In de komende weken zullen meer toestellen deze update aangeboden krijgen. Fabrikanten werken doorgaans ook nog aan eigen verbeteringen voor de update, met patches specifiek voor hun eigen toestellen. Samsung heeft details gedeeld over de inhoud van de eigen patch-update. In totaal worden door Samsung zelf ook nog twintig patches toegevoegd.

Als we kijken naar de zaken die Samsung heeft aangepakt, valt op dat het geen enorme lekken zijn in de beveiliging. We zien een patch voor de instellingen, met betrekking op het gebruik van de S Pen en de Galaxy Watch. De lijst laat verder verbeteringen zien van zaken die op de achtergrond zijn bijgewerkt, zodat alles weer beter in elkaar zit.

Op dit moment is de update nog niet voor een Galaxy-toestel uitgerold. Krijg je een update aangeboden op je smartphone, dan horen we het graag van je! Stuur ons een mailtje, met een screenshot, naar redactie@droidapp.nl. Dan nemen we hem mee in de berichtgeving!

