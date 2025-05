Samsung Galaxy S25 Edge komt naar Nederland – aankondiging 13 mei

Het wordt volgende week een drukke dinsdag. Er staan verschillende aankondigingen gepland en daar komt Samsung nu bij. De fabrikant zal op deze dag de Samsung Galaxy S25 Edge presenteren. De smartphone zal ook naar Nederland komen.

Samsung Galaxy S25 Edge aankondiging op 13 mei

Op 13 mei staat een nieuwe aankondiging gepland van Samsung. De aankondiging volgt na maanden van berichten en geruchten over het nieuwste, dunste toestel van de Zuid-Koreaanse fabrikant. In de afgelopen tijd hebben we al het nodige gezien en gehoord over de nieuwe telefoon van het merk. Volgende week dinsdag zullen we dan echt alle details te horen krijgen van de fabrikant. Inmiddels heeft ook de Nederlandse tak van Samsung deze datum bevestigd, en daardoor kunnen we er vanuit gaan dat Samsung het toestel ook naar Nederland brengt.

Samsung spreekt over ‘slanker dan ooit’ en ‘ongekende innovatie’. Alles draait bij de Samsung Galaxy S25 Edge om de geringe dikte van de telefoon. Verder belooft de fabrikant de aanwezigheid van AI-functies en een goede camera. Samsung verklapt alvast dat er een 200 megapixel camera in het toestel is te vinden. Vorige week verschenen al persfoto’s en specificaties van het nieuwe toestel. De dikte van de telefoon zou uitkomen op 5,85 millimeter. Aan boord is verder de Snapdragon 8 Elite chipset. Ook de prijs dook in dit artikel al op.

Alle details zullen we volgende week dinsdag te horen krijgen van het merk. Op die dag hebben ook andere merken hun aankondiging, zo zien we daar de nieuwe Xperia VII van Sony en nieuwe producten van Huawei. In de avond is de Android Show van Google.