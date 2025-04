Google komt op 13 mei met speciale Android Show livestream

Een speciale livestream met nieuwe functies voor Android, voorafgaand aan Google I/O. Dat is het plan wat Google heeft om gebruikers te informeren over nieuwe functies. Dit gaan we terugzien in de Android Show.

Android Show op 13 mei

Op 13 mei zal Google alvast nieuws delen over nieuwe functies in Android. Opvallend, aangezien een week later pas de echte aftrap van Google I/O is. Tijdens deze ontwikkelaarsconferentie worden doorgaans de nieuwe functies voor Android en andere Google-producten getoond. Echter lijkt Google nu voor een andere richting te hebben gekozen. Specifiek zal Google een week ervoor ingaan op wat er precies nieuw is in Android. Onbekend is wat Google allemaal van plan is om te laten zien. Het is goed mogelijk dat er een aankondiging gepland staat van de Pixel 10-serie, en natuurlijk zullen we Android 16 terug gaan zien.



We vermoeden dat Google deze livestream heeft bedacht, om tijdens Google I/O ruimte over te laten voor andere Google-diensten en producten. Eerder dook al het nodige op aan nieuws wat we kunnen verwachten. Dit jaar zal het weer veel over AI en dus kunstmatige intelligentie gaan. DroidApp zal je uiteraard op de hoogte brengen van het nieuws dat Google in petto heeft!