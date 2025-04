Google stopt ondersteuning Android 12: wat betekent dit voor gebruikers?

Google heeft de ondersteuning voor Android 12 stopgezet. Dit betekent dat er niet langer meer beveiligingsupdates en patches beschikbaar komen. Dat kan consequenties hebben voor de kwetsbaarheid van het systeem.

Android 12 is end-of-life

In 2021 kwam Google met Android 12, de Android-versie die het nieuwe Material You-design bracht naar Android-toestellen. Verder was er een uitgebreid privacy-dashboard, gedetailleerde locatiemachtigingen en Universal Search. Verder kennen we het van een nieuw vergrendelscherm en frisse widgets. Maar ongeveer vier jaar na dato komt er een eind aan de ondersteuning van Android 12.

Vier jaar na de introductie draait wereldwijd nog ongeveer 12,43 procent van de Android-gebruikers op Android 12. Deze gebruikers vallen vanaf april 2025 echter buiten de officiële veiligheidsvoorzieningen van Google. De meest recente beveiligingsbulletins, waaronder die van april, bevatten geen updates meer voor Android 12 en 12L. Google bevestigde dit na vragen van Android Authority.

Voor veel toestellen, zoals de Pixel 3a, Pixel 3a XL, de Galaxy S10-serie en de OnePlus 7-serie, betekent dit dat zij hun laatste officiële Android-beveiligingsupdate hebben ontvangen. Hoewel sommige fabrikanten beveiligingsupdates nog (tijdelijk) zelf kunnen uitrollen, ligt de verantwoordelijkheid nu volledig bij hen of bij gebruikers die overstappen op alternatieve OS-platformen zoals LineageOS.

Voor gebruikers van toestellen die zijn blijven steken op Android 12 is het verstandig om kritisch te kijken naar hoe en waarvoor zij hun apparaten gebruiken. Voor gevoelige taken, zoals bankieren of zakelijke communicatie, is het veiliger om over te stappen op een toestel met een nieuwe(re) Android-versie.