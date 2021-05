Android 12 officieel: deze nieuwe functies komen naar jouw toestel

Het hoge woord is eruit; de aankondiging van Android 12 is definitief. Nu de definitieve versie is getoond, weten we welke nieuwe functies beschikbaar komen voor jouw smartphone.

Android 12 is officieel

Google heeft zojuist tijdens Google I/O 2021 de definitieve versie van Android 12 aangekondigd. De opvolger van Android 11 werd eerder dit jaar al getoond. Hierbij begon Google met Developer Preview-versies. Dit zijn versies voor ontwikkelaars waarbij bijvoorbeeld apps geoptimaliseerd kunnen worden. We kwamen hier al verschillende dingen te weten over nieuwe functies en nog meer nieuws, maar niet alle features zullen ook daadwerkelijk in de definitieve versie van Android 12 te vinden zijn.

Nieuw design

Van de week schreven we al over het grote redesign dat Android 12 brengt. Het is de grootste metamorfose voor Android sinds Lollipop, dat zes jaar geleden verscheen met Material Design. Google spreekt nu over ‘Material You’ en past zich aan aan de schermgrootte en de stijl van de interface met bijvoorbeeld passende kleuren. Wijzig je de achtergrond van je smartphone, dan worden de kleuren bijvoorbeeld ook in passende kleuren gegoten.

Het is allemaal net wat meer in een fris nieuw jasje gestoken. Alles is net wat meer afgerond in de nieuwe Android-versie en voorzien van duidelijkere elementen. Dit resulteert in een nieuw fris gezicht voor Android. Er is een nieuwe weer-widget en op het vergrendelscherm is bovenin beeld een pilvormige indicator te zien met welke notificaties je hebt. Het vergrendelscherm is voorzien van een grootse klok die prominent in beeld verschijnt. Al is het goed mogelijk dat niet iedere fabrikant deze feature overneemt. Verder zijn er nieuwe vloeiende bewegingen en animaties te vinden in Android 12.

De nieuwe Material You interface komt als eerst beschikbaar voor Pixel. Later komt het naar veel meer producten, zoals smartwatches, Nest en meer. De Pixel krijgt het vanaf dit najaar.

Privacy

De privacy kreeg bij de laatste Android-versies al meer aandacht, en dat gaat bij Android 12 ook door. Google zal een privacy-dashboard toevoegen aan Android 12. Hier zie je precies welke applicaties, welke rechten hebben opgevraagd. Nieuw daarbij is dat je per app ook kunt bekijken hoe lang een bepaalde machtiging is gebruikt. Een visuele cirkel laat de verdeling zien tussen de verschillende machtigingen die zijn gebruikt.

Dankzij Private Compute Core worden functies als Live Caption, Now Playing en Smart Reply op het apparaat zelf uitgevoerd. Dit betekent dat deze geïsoleerd zijn van het netwerk en dit dus goed is voor de privacy.

Meer mogelijkheden

Android 12 moet ook een stuk sneller werken, zo stelt het bedrijf tijdens Google I/O. Onder andere de druk op de CPU kan verminderd worden. Bij notificaties kan Smart Reply passende antwoorden voorschotelen. Google belooft verder dat Android 12 beter samenwerkt met andere apparaten. De nieuwe Android-versie moet ook energiezuiniger zijn. Google geeft aan dat er meer nieuwe functies beschikbaar komen, dit zal later dit jaar gebeuren. Deze hebben betrekking op privacy, beveiliging en veiligheid.

Beta

Google heeft Android 12 Beta vrijgegeven en deze kan gedownload worden bij Google. Leuk voordeel; je hoeft hiervoor alleen maar over een toestel te beschikken dat compatibel is met Project Treble. Wel is het belangrijk dat de bootloader ontgrendeld is. Ook moet de telefoon teruggezet worden naar fabrieksinstellingen. De collega’s van XDA zetten de werking hiervan op een rijtje. Houd er daarbij rekening mee dat het gaat om een Beta en dat er wellicht nog bugs of fouten in zitten.

Dit artikel wordt nog bijgewerkt met nieuwe informatie!

Note: houd er rekening mee dat fabrikanten nog altijd bepaalde onderdelen aan kunnen passen naar eigen wens of dat niet alle functies voor alle toestellen beschikbaar zijn.