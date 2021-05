Android 12 krijgt grootste design-veranderingen in jaren: opvolger Material Design

In 2015 kwam Google met het Material Design; het was een groot omslagpunt in de vormgeving van Android. Nu plant Google de opvolger van het Material Design, welke we terug gaan zien bij Android 12. Dankzij beelden krijgen we vast een voorproefje.

Android 12 met nieuw design

Wat in 2015 begon met Android Lollipop is inmiddels bijgeschaafd tot het Material Theme. Daar doen we het tot nu toe mee, maar met Android 12 moet het design wederom eens flink onder handen worden genomen. Google werkt aan een nieuw design dat één van de grootste updates in jaren moet worden. Het nieuws is afkomstig van Jon Prosser, verantwoordelijk voor het kanaal Front Page Tech op YouTube. Het is dezelfde bron als waar we de Pixel 6 renders van te zien kregen, die afgelopen weekend al verschenen.

In een diaslide wordt getoond wat er precies nieuw is in Android 12. Er wordt gesproken over ‘Een prachtige nieuwe ervaring’, ‘Betere privacy- en beveiligingsmaatregelen’ en ‘Al je apparaten werken beter samen’. In een tweede slide zien we de nieuwe design-elementen waarbij duidelijk wordt dat Google heeft gewerkt aan afgeronde hoeken en duidelijkere elementen. De weer-widget is verkleind en ditzelfde geldt voor de indicator voor het volume. Er zal verder een nieuwe klok-widget zijn met analoge wijzerplaat.

In die video die door de YouTuber zijn gedeeld, zien we ook nog andere verbeteringen. Zo zijn er nieuwe ontwerpen voor de meldingen en de weergave van de klok. Het eerst dat opvalt is de pilvormige stijl voor meldingen. Volgens de berichten krijgt Android 12 ook brede ondersteuning voor thema’s, zodat je nog meer kunt personaliseren aan de interface.

Mogelijk horen we tijdens Google I/O komende week meer over Android 12. Dit jaarlijkse event voor ontwikkelaars start op 18 mei. De verwachting is dat Google hier ook de eerste bèta vrijgeeft van Android 12. Dan horen we ook wat er allemaal nieuw is bij Android 12. De complete video vol nieuwe features en functies is hieronder te zien. Let op; de video begint pas bij minuut 02:57.